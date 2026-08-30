Lionel Messi inscrit un quadruplé contre Montréal et établit un nouveau record en MLS

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Lionel Messi inscrit un quadruplé contre Montréal et établit un nouveau record en MLS

Le club américain de l'Inter Miami a largement battu le CF Montréal 7-1 lors d'un match de MLS. La rencontre, disputée au Chase Stadium, a mis fin à la série de contre-performances de l'équipe tout en offrant un nouveau record historique à la star argentine Lionel Messi. Cette victoire met un terme à une série de cinq matchs sans succès toutes compétitions confondues pour l'équipe de Miami. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le score a été ouvert à la 20e minute par le Brésilien Casemiro, qui a inscrit son premier but depuis son arrivée au club cet été. Après cela, Lionel Messi a pris le contrôle total du match. L'attaquant expérimenté a doublé la mise à la 40e minute en reprenant un ballon contré par un défenseur suite à un coup franc. Au début de la seconde période, il a inscrit son deuxième but après une superbe action individuelle.

Soirée de records et courage face à une tragédie personnelle

Selon Apple TV, ce match s'est déroulé dans une période émotionnellement difficile pour Lionel Messi. Son père et représentant de longue date, Jorge, est décédé au début du mois. Malgré cela, l'attaquant a tout donné sur le terrain et a aidé ses coéquipiers. Il a notamment fait preuve d'altruisme en offrant une occasion en or à Luis Suárez, permettant à l'Uruguayen d'inscrire le quatrième but de l'équipe.

En fin de match, Lionel Messi a complété son triplé. À la 83e minute, il a habilement lobé le gardien pour alourdir le score. Peu avant le coup de sifflet final, le jeune espoir de 18 ans, Alexander Shaw, a également inscrit son nom au tableau d'affichage. Dans les arrêts de jeu, Messi a profité d'un autre coup franc pour sceller le sort de la rencontre.

Statistiques historiques et reconnaissance des coéquipiers

Selon Goal.com et les médias étrangers, ce quadruplé est le huitième match à quatre buts de la carrière de Lionel Messi. Il est également devenu le joueur le plus rapide de l'histoire de la MLS à atteindre 20 matchs avec un doublé ou plus (72 matchs). Il compte actuellement 18 buts en 19 rencontres et est en tête du classement des buteurs de la ligue.

Après le match, le milieu de terrain Casemiro a salué le talent de l'Argentin. « Nous devons profiter de ces moments, car c'est un homme qui écrit l'histoire. Nous devons le voir sur le terrain et rivaliser avec lui », a souligné le Brésilien. L'entraîneur par intérim de l'équipe, Guillermo Hoyos, n'a pas caché son admiration pour les performances de son joueur.

Après cette large victoire, l'Inter Miami conserve la 2e place du classement de la Conférence Est, à 10 points du leader, Nashville SC. Le CF Montréal reste à la 14e place. La prestation éclatante de l'équipe à ce stade décisif de la saison suscite de grands espoirs chez les supporters.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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