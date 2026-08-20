La victoire de l’Atlético en Liga et les changements de Simeone

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La victoire de l’Atlético en Liga et les changements de Simeone

L’Atlético de Madrid a parfaitement lancé la nouvelle saison du championnat espagnol en battant Málaga 2-0 à domicile. Bien que la première mi-temps ait été difficile pour les locaux, l’impact des remplaçants après la pause a décidé du sort du match, selon Goal.com .

Lors de cette rencontre disputée au stade Metropolitano, l’absence de Julián Álvarez s’est fait sentir sur le front de l’attaque madrilène. Durant les 45 premières minutes, les locaux n’ont pas réussi à créer suffisamment de danger et n’ont enregistré qu’un xG de 0,10, malgré quatre occasions.

L’impact décisif des remplaçants

Tirant les leçons du manque de rythme de son équipe, l’entraîneur Diego Simeone a procédé à trois changements dès la 57e minute. Le technicien a lancé Lee Kang-in, Álex Baena et Giuliano Simeone, modifiant ainsi l’équilibre tactique de son équipe.

Ces changements ont immédiatement porté leurs fruits. Pour ses débuts, Lee Kang-in a ouvert le score d’une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface. Peu après, Álex Baena a consolidé l’avantage sur un magnifique coup franc, scellant le résultat final.

Les déclarations de Diego Simeone après le match

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur argentin est revenu sur les difficultés de la première période et a particulièrement salué l’impact des joueurs entrés en cours de jeu. Simeone a souligné que son équipe avait su afficher la qualité nécessaire dans une situation difficile.

"Nous essayons de commencer les matchs avec les joueurs qui sont dans la meilleure condition physique", a déclaré Simeone aux journalistes. "En première période, nous nous sommes contentés de courir sans créer d’occasions franches. En seconde période, les changements ont apporté la qualité nécessaire au jeu. Tous les joueurs nous ont donné l’impulsion que nous attendions".

Buteur pour ses débuts dans cette rencontre, Lee Kang-in est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer pour l’Atlético en Liga au XXIe siècle. Le milieu de terrain de 25 ans a reconnu que l’équipe manquait encore de rythme, tout en affirmant qu’elle progresserait individuellement et collectivement grâce à un travail acharné.

Cette victoire offre à l’équipe madrilène un avantage psychologique important avant une nouvelle saison qui s’annonce exigeante. L’Atlético recevra désormais Villarreal lors de la prochaine journée, le dimanche 23 août.

Atlético De MadridDiego SimeoneLa LigaLee Kang-inFootball
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Jahongir Tursunov
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