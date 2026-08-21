Les obstacles au transfert de Mattia Perin à Palermo levés

·3·Sport
Les obstacles au transfert de Mattia Perin à Palermo levés

Selon les informations de Matteo Moretto et de GOAL.com, le transfert du gardien Mattia Perin de Juventus à Palermo a évolué positivement ces dernières heures. Les négociations entre les parties se sont intensifiées et un accord semble se rapprocher. Ce transfert revêt une importance particulière dans le contexte des autres changements au sein de l’effectif de Juventus et de la concurrence au poste de gardien. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon les informations disponibles, l’agent du joueur, Alessandro Lucci, et la direction de Juventus ont eu des échanges intenses dans la nuit. L’objectif principal de ces discussions était de réduire les exigences financières des Bianconeri et d’accélérer la conclusion de l’accord. La direction du club a indiqué être prête à laisser partir son joueur à des conditions favorables, en signe de respect et de reconnaissance pour sa fidélité au fil des années.

Les négociations entre les parties et les plans des clubs

Actuellement, les directions de Juventus et de Palermo restent en contact permanent. L’objectif est de parvenir à un accord définitif et de formaliser la signature du contrat dans les plus brefs délais. La réalisation de ce transfert devrait constituer une étape importante pour les ambitions du club sicilien lors de la nouvelle saison, car un gardien expérimenté apporterait une confiance supplémentaire à la défense de l’équipe.

Parallèlement, les autres projets de Juventus concernant ses gardiens restent au centre de l’attention. L’avenir de Michele Di Gregorio demeure notamment incertain. S’il venait lui aussi à quitter le club lors du mercato estival, Juventus commencerait immédiatement à étudier des solutions de remplacement.

Les prochaines étapes possibles du mercato

Si Juventus venait à perdre l’un de ses gardiens principaux, le club étudierait la possibilité de recruter Mandas, joueur de SS Lazio. Il pourrait être proposé comme doublure de Vicario. Une telle réaction en chaîne sur le marché des transferts ne manquerait pas d’influencer la construction de l’effectif du club turinois, comme celle des autres équipes de Serie A.

Le transfert de Mattia Perin à Palermo ouvrirait non seulement un nouveau chapitre dans la carrière du joueur, mais contribuerait également à renforcer la coopération mutuellement bénéfique entre les deux clubs. Une annonce officielle de ce transfert est attendue dans les prochains jours.

JuventusPalermoMattia PerinTransfertSerie A
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Tottenham intensifie les négociations pour le transfert d’Omar MarmoushTottenham intensifie les négociations pour le transfert d’Omar MarmoushAujourd'hui, 14:58José Mourinho explique pourquoi il ne ferait pas venir Lamine Yamal au Real MadridJosé Mourinho explique pourquoi il ne ferait pas venir Lamine Yamal au Real MadridAujourd'hui, 14:53Martin Keown évalue la place de Max Dowman dans l’équipe première d’ArsenalMartin Keown évalue la place de Max Dowman dans l’équipe première d’ArsenalAujourd'hui, 14:37La Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiensLa Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiensAujourd'hui, 14:17Aston Villa vise Tosin Adarabioyo pour remplacer Ezri KonsaAston Villa vise Tosin Adarabioyo pour remplacer Ezri KonsaAujourd'hui, 14:13José Mourinho adresse un sévère avertissement aux joueurs du Real MadridJosé Mourinho adresse un sévère avertissement aux joueurs du Real MadridAujourd'hui, 13:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)