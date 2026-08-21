Les obstacles au transfert de Mattia Perin à Palermo levés

Selon les informations de Matteo Moretto et de GOAL.com, le transfert du gardien Mattia Perin de Juventus à Palermo a évolué positivement ces dernières heures. Les négociations entre les parties se sont intensifiées et un accord semble se rapprocher. Ce transfert revêt une importance particulière dans le contexte des autres changements au sein de l’effectif de Juventus et de la concurrence au poste de gardien. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon les informations disponibles, l’agent du joueur, Alessandro Lucci, et la direction de Juventus ont eu des échanges intenses dans la nuit. L’objectif principal de ces discussions était de réduire les exigences financières des Bianconeri et d’accélérer la conclusion de l’accord. La direction du club a indiqué être prête à laisser partir son joueur à des conditions favorables, en signe de respect et de reconnaissance pour sa fidélité au fil des années.

Les négociations entre les parties et les plans des clubs

Actuellement, les directions de Juventus et de Palermo restent en contact permanent. L’objectif est de parvenir à un accord définitif et de formaliser la signature du contrat dans les plus brefs délais. La réalisation de ce transfert devrait constituer une étape importante pour les ambitions du club sicilien lors de la nouvelle saison, car un gardien expérimenté apporterait une confiance supplémentaire à la défense de l’équipe.

Parallèlement, les autres projets de Juventus concernant ses gardiens restent au centre de l’attention. L’avenir de Michele Di Gregorio demeure notamment incertain. S’il venait lui aussi à quitter le club lors du mercato estival, Juventus commencerait immédiatement à étudier des solutions de remplacement.

Les prochaines étapes possibles du mercato

Si Juventus venait à perdre l’un de ses gardiens principaux, le club étudierait la possibilité de recruter Mandas, joueur de SS Lazio. Il pourrait être proposé comme doublure de Vicario. Une telle réaction en chaîne sur le marché des transferts ne manquerait pas d’influencer la construction de l’effectif du club turinois, comme celle des autres équipes de Serie A.

Le transfert de Mattia Perin à Palermo ouvrirait non seulement un nouveau chapitre dans la carrière du joueur, mais contribuerait également à renforcer la coopération mutuellement bénéfique entre les deux clubs. Une annonce officielle de ce transfert est attendue dans les prochains jours.