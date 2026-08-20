Le but de Xoldorxonov : « Andijon » bat « Mash’al » à l’extérieur

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Le but de Xoldorxonov : « Andijon » bat « Mash’al » à l’extérieur

Lors de la 18e journée de la Super League d’Ouzbékistan, « Andijon » s’est déplacé chez « Mash’al » de G‘uzor. Au terme d’un match intense et disputé, les « Aigles » se sont imposés 1-0 et ont décroché trois points précieux. Quelle action a décidé du sort de la rencontre et comment le classement des équipes a-t-il évolué ?

Le but de la victoire et une défense solide

La première période s’est déroulée sur un pied d’égalité. Dès le début de la seconde mi-temps, « Andijon » a concrétisé son attaque : à la 53e minute, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov a parfaitement ajusté sa frappe pour inscrire l’unique but de la victoire. La défense bien organisée des visiteurs a empêché « Mash’al » de rétablir l’équilibre.

Super League : détails du match de la 18e journée

Indicateur

« Mash’al » (G‘uzor)

« Andijon » (Andijon)

Score final

0

1

But unique

Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (53')

Nombre de points

4 points

24 points

Position au classement

16e place (dernier)

8e place (en progression)

Compositions des équipes

  • « Mash’al » : Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov (Muhammadbobir Mo‘ydinov, 46e), Strahinya Boshnyak, Komiljon Tojidinov, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov (Mahmud Jo‘raboyev, 12e), Humoyun Murtozayev (Tohirbek To‘xtasinov, 46e), Ifeani Ifeani (Ahrorbek Rahimov, 54e), Ergash Ismailov, Pavel Bureyev, Azizbek Choriyev (Normurod Ko‘charov, 59e).

  • « Andijon » : Artyom Potapov, Aleksandre Andronikashvili, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 74e), Imeda Ashortia (Doniyor Abdumannopov, 74e), Humoyunmirzo Iminov (Dragan Cheran, 46e), Abdurahmon Komilov (Odilbek Abdumajidov, 83e), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Shohmalik Komilov, 80e), Islom To‘xtaho‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Rustam Turdimurodov.

Après sa victoire à l’extérieur à G‘uzor, « Andijon » porte son total à 24 points et grimpe à la 8e place du classement. Avec 4 points, « Mash’al » reste dernier, à la 16e position.

Selon vous, « Andijon » peut-il se battre pour une place dans le top 5 de la Super League après cette victoire importante ?

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette bonne nouvelle avec tous les supporters des « Aigles » !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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