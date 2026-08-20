Mirjalol Qosimov commente la troisième défaite consécutive de l’OKMK

Lors de la prochaine journée de la Super League d’Ouzbékistan, l’OKMK, battu 0-1 à domicile par le Dinamo Samarqand, continue de perdre des points. Après trois défaites consécutives, l’entraîneur principal du club d’Olmaliq, Mirjalol Qosimov, a ouvertement évoqué en conférence de presse les problèmes d’efficacité et l’état d’esprit de son équipe.

« En football, on ne marque pas sur les occasions créées » : la conclusion critique de Qosimov

L’entraîneur principal a souligné que son équipe se créait trop d’occasions franches, mais que la maladresse dans le dernier geste provoquait les défaites :

« Ce fut un match spectaculaire et beaucoup trop ouvert. En football, on ne vous accorde pas un but simplement parce que vous créez des occasions : il faut savoir les convertir. Les occasions que nous avons eues en seconde période auraient suffi pour toute une année. Aujourd’hui, chaque match est très disputé et il n’est pas facile de se créer autant d’occasions. Nous aurions dû régler le match dès la première période. Nous avions également gâché de nombreuses occasions à 100 % contre Buxoro et Nasaf. Nous réanalyserons le match et en tirerons les conclusions nécessaires », a déclaré Mirjalol Qosimov.

Les derniers échecs de l’OKMK et la déclaration de l’entraîneur

Indicateur Situation et analyse de l’entraîneur Résultat du dernier match OKMK 0-1 Dinamo Samarqand (défaite à domicile) Défaites consécutives 3 matchs (Nasaf, Buxoro, Dinamo Samarqand) Problème principal L’incapacité à convertir les nombreuses occasions franches créées Plan pour l’état d’esprit Ne pas céder au découragement et sortir de cette situation par ses propres moyens

« Si nous sombrons dans le découragement, personne ne viendra nous aider »

Qosimov a déclaré que toutes les mesures seraient prises afin que les trois défaites consécutives n’affectent pas négativement l’état d’esprit de l’équipe :

« Nous sommes tous humains, il est naturel que les défaites affectent certains joueurs, mais il ne faut pas céder au découragement. Nous devons en tirer les bonnes conclusions et aller de l’avant. Si nous restons plongés dans le découragement, personne ne viendra de l’extérieur nous tendre la main. C’est nous qui nous sommes retrouvés dans cette situation ; nous devons nous unir au sein de l’équipe, trouver la force nécessaire et nous en sortir par nous-mêmes », a déclaré l’entraîneur principal de l’OKMK.

Selon vous, les joueurs de Mirjalol Qosimov sortiront-ils rapidement de cette crise pour retrouver le groupe de tête, ou l’équipe a-t-elle besoin de changements importants ?

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