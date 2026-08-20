Une partie des actions de l’Inter pourrait être vendue

Selon les informations publiées par Corriere della Sera, l’un des journaux les plus réputés d’Italie, le fonds américain Oaktree étudie sérieusement la possibilité de vendre une participation minoritaire dans l’Inter, le club de Milan. Plusieurs offres de parties souhaitant entrer au capital de l’investisseur sont arrivées pendant la trêve estivale. Goal.com en informe.

Selon le journal, les candidats intéressés par l’achat d’actions des Nerazzurri comprennent de grands fonds d’investissement ainsi que des family offices italiens et étrangers gérant les capitaux de grandes dynasties économiques mondiales. La direction d’Oaktree examine actuellement attentivement toutes les offres reçues et devrait intensifier les négociations avec les acheteurs potentiels dans les prochaines semaines.

Valeur du club et performances financières

Grâce au travail efficace réalisé sous la direction d’Oaktree au cours des deux dernières années, le club est redevenu une organisation rentable. Durant cette période, il a également obtenu l’autorisation officielle de lancer la construction d’un nouveau stade qui lui appartiendra. La vente d’une participation minoritaire permettrait au fonds américain d’évaluer financièrement les résultats de son action.

L’arrivée d’un nouvel actionnaire permettrait à l’avenir de définir une sorte de « prix de réserve » pour la vente de toutes les actions restantes du club. Autrement dit, la valorisation retenue lors de l’opération actuelle servirait de point de départ minimal pour une future cession totale.

Valeur de marché et projets futurs

Selon l’évaluation de Forbes, la valeur totale de l’Inter, dettes comprises, s’élève à environ 1,5 milliard d’euros. L’agence d’analyse Football Benchmark l’estime toutefois légèrement plus élevée, à près de 2,1 milliards d’euros. Oaktree devrait travailler sur la base d’un montant situé entre ces deux estimations.

Toutefois, le montant final pourrait varier selon le nombre d’investisseurs, leur profil et le type de participation cédée. Les pouvoirs de gestion accordés au nouveau partenaire auront également une influence sur l’accord définitif. Oaktree continue d’étudier en détail toutes les offres afin de déterminer correctement la valeur globale du club à l’avenir.