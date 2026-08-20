Oleksandr Usyk révèle les détails d’un affrontement historique potentiel avec Muhammad Ali

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Oleksandr Usyk révèle les détails d’un affrontement historique potentiel avec Muhammad Ali

Le champion du monde incontesté et invaincu des poids lourds, Oleksandr Usyk (25-0, 16 KO), a livré une réponse inattendue et sincère à une question sur un éventuel combat contre la plus grande légende de l’histoire de la boxe, Muhammad Ali. Après les déclarations critiques de l’ancien champion du monde Larry Holmes, le boxeur ukrainien a imaginé le déroulement d’un combat face à son idole et désigné le vainqueur.

«Les critiques de Holmes et l’aveu sincère d’Usyk»

Auparavant, le légendaire boxeur Larry Holmes avait évoqué un éventuel affrontement entre Usyk et Ali, affirmant qu’Oleksandr ne pourrait même pas remporter un seul round face à Muhammad Ali.

Usyk a toutefois déclaré qu’il choisirait Ali comme adversaire, non seulement comme le plus grand combattant de son époque, mais de toute l’histoire de la boxe, et qu’il lui livrerait un combat intense allant jusqu’à la limite :

«Si j’avais la possibilité de choisir un adversaire d’une autre génération, et non de mon époque, je choisirais certainement Muhammad Ali, mon idole depuis l’enfance. Ce serait un combat très difficile et acharné, qui durerait probablement 12 ou 15 rounds. Quant au résultat, Ali gagnerait, mais uniquement aux points !» — a déclaré Oleksandr Usyk.

Muhammad Ali et Oleksandr Usyk : comparaison historique

Indicateur

Muhammad Ali (États-Unis)

Oleksandr Usyk (Ukraine)

Statut en boxe

«Le plus grand» de l’histoire de la boxe (The Greatest)

Champion du monde incontesté des poids lourds

Palmarès professionnel

56 victoires (37 KO), 5 défaites

25 victoires (16 KO), 0 défaite

Style de combat

Grande vitesse, déplacements légers sur le ring («vole comme un papillon, pique comme une abeille»)

Rythme élevé, pression constante, intelligence pugilistique et jeu de jambes agile

Prédiction de Larry Holmes

Ali dominerait totalement (Usyk ne gagnerait même pas un round)

Prédiction d’Usyk

Victoire aux points après un combat intense de 12 à 15 rounds

Une opposition à la hauteur et un combat mené jusqu’à la limite

Les poids lourds les plus agiles de deux époques

Depuis son passage chez les poids lourds, Oleksandr Usyk se distingue par un jeu de jambes rapide et une grande intelligence pugilistique qui rappellent le style de Muhammad Ali. Selon les spécialistes de la boxe, un affrontement entre ces deux champions aurait pu devenir le combat poids lourds le plus spectaculaire, rapide et techniquement riche de l’histoire.

Selon vous, si Muhammad Ali et Oleksandr Usyk étaient montés sur le ring au sommet de leur forme, le combat se serait-il réellement terminé par une victoire d’Ali aux points, comme l’a déclaré Usyk, ou Oleksandr aurait-il eu une chance de l’emporter ?

Partagez votre opinion dans les commentaires et diffusez dès maintenant cette passionnante analyse historique aux amateurs de boxe !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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