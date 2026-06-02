Oleksandr Usyk affrontera Agit Kabayel lors de son prochain combat

Il est officiellement confirmé que le monde de la boxe professionnelle poids lourds sera bientôt témoin d'un combat très attendu, intense et sans compromis. Le président du WBC, Mauricio Sulaiman, a annoncé le prochain challenger obligatoire pour le champion du monde incontesté des poids lourds, le légendaire boxeur ukrainien Oleksandr Usyk. Selon cette annonce, le combattant allemand invaincu Agit Kabayel affrontera Usyk pour la ceinture de champion.

Les organisateurs de l'événement et la direction du WBC ont confirmé cette décision comme étant définitive et non négociable.

Mauricio Sulaiman : « Le moment est venu pour une défense obligatoire du titre. »

Le chef du World Boxing Council, dans une interview accordée à la prestigieuse Sky Sports publication, a évalué la situation comme suit :

« La décision du WBC à ce sujet était claire et ferme dès le début. Nous avions accepté la demande du grand champion Oleksandr Usyk pour une défense volontaire de son titre, et ce combat a été un succès. Maintenant, place au règlement ! Pour conserver sa ceinture, Usyk doit monter sur le ring pour une défense obligatoire contre le champion intérimaire, l'Allemand Agit Kabayel. »

Kabayel invaincu : qui menace Usyk ?

Agit Kabayel, le maître du ring allemand de 33 ans qui devrait donner du fil à retordre à Oleksandr Usyk, a commencé son parcours dans la boxe professionnelle en 2011. Depuis, il est devenu une véritable force de la nature sur le ring.

Au cours de cette période, Kabayel a disputé un total de 27 combats professionnels, les remportant tous. Plus impressionnant encore, il a obtenu 19 de ses victoires avant la limite, par K.O.

Au cours de sa carrière professionnelle, Kabayel a vaincu certaines des stars les plus dangereuses et les plus en vue des poids lourds, notamment :

Derek Chisora (Grande-Bretagne)

Arslanbek Makhmudov (Russie)

Frank Sanchez (Cuba)

Zhilei Zhang (Chine)

Un tel palmarès et une série d'invincibilité démontrent l'immense menace que représente Kabayel pour Usyk. Nous saurons bientôt qui sortira vainqueur de ce super-combat que le monde entier attend. Restez connectés pour suivre cet événement majeur de la boxe !