Aston Villa veut recruter Fikayo Tomori

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Aston Villa veut recruter Fikayo Tomori

L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a entamé la reconstruction de sa défense. Selon les informations disponibles, l’un des principaux défenseurs centraux du club, Ezri Konsa, devrait poursuivre sa carrière à Arsenal, à Londres. Pour le remplacer, le club de Birmingham a fait de Fikayo Tomori, défenseur de l’AC Milan, sa priorité. C’est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations publiées par Goal.com, Arsenal serait prêt à débourser plus de 50 millions d’euros pour l’international anglais. Les Londoniens souhaitent combler le vide créé par les blessures de longue durée de William Saliba et de Jurrien Timber. De son côté, Aston Villa agit rapidement pour compenser cette perte en défense.

Milan se prépare au changement

Selon La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ne serait pas opposé à un départ vers Villa Park et privilégierait cette option à d’autres possibilités. Des négociations préliminaires ont déjà commencé entre les parties, et les prochains jours pourraient être décisifs pour l’issue du transfert.

À l’AC Milan, une importante phase de changements est en cours depuis l’arrivée de Ruben Amorim au poste d’entraîneur. Après avoir terminé cinquième de Serie A la saison dernière et manqué la qualification pour la Ligue des champions, le club italien a entrepris de renouveler son effectif. Fikayo Tomori et le milieu de terrain Youssouf Fofana, qui ne figurent pas dans les plans du technicien portugais, pourraient quitter le club lors du mercato estival.

L’expérience de Tomori en Premier League

L’AC Milan pourrait réclamer entre 10 et 15 millions d’euros pour le défenseur anglais. Le club italien souhaite réinvestir cette somme dans le recrutement d’un autre défenseur central. Rappelons que Tomori a déjà joué à Chelsea et a également été prêté à Brighton, Hull City et Derby County.

Au cours de sa carrière en Italie, Tomori a remporté le titre de champion de Serie A lors de la saison 2021-2022 ainsi que la Supercoupe d’Italie lors de la saison 2024-2025. Cette expérience des victoires a attiré l’attention des dirigeants d’Aston Villa, qui préparent sérieusement leur participation à la Ligue des champions cette saison après leur parcours réussi en Ligue Europa la saison dernière.

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Jahongir Tursunov
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