Viktor Gyökeres propose chaque jour ses services au FC Barcelone

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Viktor Gyökeres propose chaque jour ses services au FC Barcelone

L’attaquant d’Arsenal Viktor Gyökeres souhaite poursuivre sa carrière au FC Barcelone et tente de rejoindre le club catalan. Selon Goal.com, ce revirement spectaculaire survenu à l’approche de la clôture du mercato pourrait devenir un casse-tête inattendu pour Mikel Arteta, alors que son équipe se préparait à défendre sa place en Premier League. À ce sujet, Goal.com rapporte cette information.

Il s’avère que l’attaquant suédois de 28 ans souhaite rejoindre la Catalogne seulement un an après avoir quitté le Sporting CP pour 55 millions de livres sterling et rejoint l’Emirates Stadium. Bien qu’il ait été performant lors de sa première saison, l’attrait du FC Barcelone semble avoir bouleversé les plans du joueur. Ses représentants mettent actuellement tout en œuvre pour conclure l’opération avant la fermeture du mercato.

Les recherches et les problèmes du FC Barcelone en attaque

L’entraîneur du club catalan, Hansi Flick, avait souligné à plusieurs reprises la nécessité de renforcer la profondeur de son secteur offensif après le départ de Robert Lewandowski en tant qu’agent libre et le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Les champions de La Liga avaient d’abord ciblé l’attaquant de l’Atlético de Madrid Julián Álvarez, mais le directeur général de l’Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, s’est fermement opposé au transfert de l’Argentin et a rejeté l’accord.

Le journaliste de COPE Victor Navarro a partagé sur ses réseaux sociaux les dernières informations concernant la recherche d’un attaquant par les Catalans. Selon lui, Lautaro Martínez est devenu la cible prioritaire avec l’approbation de tous les dirigeants du club. Parallèlement, après l’abandon de la piste Julián Álvarez, il est apparu que Viktor Gyökeres propose chaque jour ses services au FC Barcelone.

Les décisions de Mikel Arteta et les possibilités futures

La saison dernière, Mikel Arteta avait commencé à faire davantage confiance à Kai Havertz au poste d’avant-centre lors des matchs décisifs, notamment en finale de la Ligue des champions. Cette tendance s’est poursuivie en début de nouvelle saison : Havertz a débuté le match de Supercoupe remporté contre Manchester City, tandis que Viktor Gyökeres n’est entré qu’en cours de jeu. La diminution de son temps de jeu pourrait également pousser le joueur à chercher un autre club.

Si la direction d’Arsenal décide de laisser partir Gyökeres, cela représentera un changement majeur pour le club. Le contrat actuel du joueur court jusqu’en 2030, ce qui permettrait au club londonien d’exiger une indemnité de transfert élevée auprès des prétendants. Pour l’instant, il est discuté que son transfert pourrait constituer une solution plus abordable pour l’équipe de Hansi Flick, sur les plans financier et logistique.

Viktor GyökeresFC BarceloneArsenalMikel ArtetaTransferts
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Jahongir Tursunov
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