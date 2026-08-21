José Mourinho explique pourquoi il ne ferait pas venir Lamine Yamal au Real Madrid

Selon José Mourinho, l’entraîneur principal du Real Madrid, il ne serait pas intéressé par le recrutement de la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, même si celui-ci était placé sur le marché des transferts. Selon Goal.com, le technicien portugais a souligné que l’effectif actuel du Santiago Bernabéu était suffisamment solide et que l’équipe n’avait besoin d’aucun autre joueur. Goal.com rapporte cette information.

Bien qu’il n’ait que 19 ans, Lamine Yamal a déjà remporté trois titres de champion de Liga au cours de sa carrière. Il est également champion d’Europe et du monde. Après avoir été impliqué dans 45 buts et passes décisives en 45 matchs la saison dernière, le jeune talent est considéré comme l’un des principaux prétendants au Ballon d’Or 2026.

La position ferme de José Mourinho et sa politique de transferts

Répondant à une question d’El Chiringuito, José Mourinho a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas voir le représentant du club catalan rejoindre son équipe. Selon lui, atteindre de tels sommets au niveau international à un si jeune âge est exceptionnel, mais l’effectif du Real Madrid est absolument complet et il fait pleinement confiance à ses joueurs.

La sérénité et la confiance affichées par Mourinho s’expliquent également par les investissements considérables du club lors du mercato estival. Le Real Madrid a recruté Yan Diomande au RB Leipzig pour le montant record de 140 millions d’euros. De son côté, Vinicius Junior a décidé de rester à Madrid malgré l’intérêt d’Arsenal.

L’arrivée de Yan Diomande et la situation du FC Barcelone

Évoquant cette nouvelle recrue, Mourinho a souligné qu’il était difficile de trouver un joueur rapide et offensif capable d’évoluer sur les deux ailes, ajoutant que Yan Diomande correspondait exactement au profil recherché par l’équipe. Malgré la forte concurrence, l’entraîneur portugais a également salué le travail réalisé par le FC Barcelone de Hansi Flick.

José Mourinho a reconnu que, malgré les départs de Robert Lewandowski vers le Chicago Fire et de Ferran Torres vers le Paris Saint-Germain, Hansi Flick, Deco et les joueurs accomplissaient un travail remarquable au sein du club catalan.