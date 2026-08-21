José Mourinho explique pourquoi il ne ferait pas venir Lamine Yamal au Real Madrid

·2·Sport
José Mourinho explique pourquoi il ne ferait pas venir Lamine Yamal au Real Madrid

Selon José Mourinho, l’entraîneur principal du Real Madrid, il ne serait pas intéressé par le recrutement de la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, même si celui-ci était placé sur le marché des transferts. Selon Goal.com, le technicien portugais a souligné que l’effectif actuel du Santiago Bernabéu était suffisamment solide et que l’équipe n’avait besoin d’aucun autre joueur. Goal.com rapporte cette information.

Bien qu’il n’ait que 19 ans, Lamine Yamal a déjà remporté trois titres de champion de Liga au cours de sa carrière. Il est également champion d’Europe et du monde. Après avoir été impliqué dans 45 buts et passes décisives en 45 matchs la saison dernière, le jeune talent est considéré comme l’un des principaux prétendants au Ballon d’Or 2026.

La position ferme de José Mourinho et sa politique de transferts

Répondant à une question d’El Chiringuito, José Mourinho a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas voir le représentant du club catalan rejoindre son équipe. Selon lui, atteindre de tels sommets au niveau international à un si jeune âge est exceptionnel, mais l’effectif du Real Madrid est absolument complet et il fait pleinement confiance à ses joueurs.

La sérénité et la confiance affichées par Mourinho s’expliquent également par les investissements considérables du club lors du mercato estival. Le Real Madrid a recruté Yan Diomande au RB Leipzig pour le montant record de 140 millions d’euros. De son côté, Vinicius Junior a décidé de rester à Madrid malgré l’intérêt d’Arsenal.

L’arrivée de Yan Diomande et la situation du FC Barcelone

Évoquant cette nouvelle recrue, Mourinho a souligné qu’il était difficile de trouver un joueur rapide et offensif capable d’évoluer sur les deux ailes, ajoutant que Yan Diomande correspondait exactement au profil recherché par l’équipe. Malgré la forte concurrence, l’entraîneur portugais a également salué le travail réalisé par le FC Barcelone de Hansi Flick.

José Mourinho a reconnu que, malgré les départs de Robert Lewandowski vers le Chicago Fire et de Ferran Torres vers le Paris Saint-Germain, Hansi Flick, Deco et les joueurs accomplissaient un travail remarquable au sein du club catalan.

José MourinhoLamine YamalReal MadridBarcelonaLa Liga
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Martin Keown évalue la place de Max Dowman dans l’équipe première d’ArsenalMartin Keown évalue la place de Max Dowman dans l’équipe première d’ArsenalAujourd'hui, 14:37La Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiensLa Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiensAujourd'hui, 14:17Aston Villa vise Tosin Adarabioyo pour remplacer Ezri KonsaAston Villa vise Tosin Adarabioyo pour remplacer Ezri KonsaAujourd'hui, 14:13José Mourinho adresse un sévère avertissement aux joueurs du Real MadridJosé Mourinho adresse un sévère avertissement aux joueurs du Real MadridAujourd'hui, 13:58Tottenham entame des négociations pour le transfert d’Omar MarmoushTottenham entame des négociations pour le transfert d’Omar MarmoushAujourd'hui, 13:54Un accord existe-t-il entre Lautaro Martínez et le FC Barcelone ?Un accord existe-t-il entre Lautaro Martínez et le FC Barcelone ?Aujourd'hui, 13:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)