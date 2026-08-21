Tottenham entame des négociations pour le transfert d’Omar Marmoush

Le club londonien Tottenham a commencé à s’activer sur le marché des transferts afin de renforcer son secteur offensif. Selon Goal.com, le club anglais mène des négociations avancées avec Manchester City au sujet du transfert de l’attaquant égyptien Omar Marmoush. Même si aucun accord définitif n’a encore été conclu entre les parties, cette éventuelle arrivée pourrait offrir de nouvelles options offensives à l’entraîneur Roberto De Zerbi. Goal.com rapporte cette information.

Selon les informations disponibles, la direction de Tottenham mobilise d’importantes ressources financières pour renforcer l’effectif cette saison. Le club londonien avait dépensé au total 229,5 millions de livres sterling lors du mercato pour recruter Jan Paul van Hecke, Sandro Tonali et Matheus Fernandes. Par ailleurs, un accord de 75 millions de livres sterling conclu avec Manchester City pour le transfert de l’ailier Savinho témoigne également du sérieux de ce projet.

Les problèmes offensifs et la nécessité de recruter

Les négociations autour d’Omar Marmoush ne sont pas fortuites et visent à résoudre deux problèmes majeurs au sein du club. Depuis dix-huit mois, l’attaquant titulaire Dominic Solanke ne parvient pas à enchaîner les matchs en raison de blessures. De plus, l’attaquant brésilien Richarlison est entré dans la dernière année de son contrat. Ces facteurs ont fait du recrutement d’un nouvel attaquant fiable une priorité pour Tottenham.

Les dernières années de carrière de l’attaquant égyptien ont été particulièrement prolifiques. En mai 2023, il avait quitté Wolfsburg pour rejoindre l’Eintracht Francfort en tant qu’agent libre. Dès sa première saison en Allemagne, il avait inscrit 17 buts toutes compétitions confondues et réussi à porter son jeu à un niveau supérieur.

L’ascension en Allemagne et le déclin à Manchester City

Omar Marmoush est devenu une véritable star lors de la première moitié de la saison 2024-2025. En seulement 17 matchs de championnat allemand, il a inscrit 15 buts et délivré 9 passes décisives. Avant de quitter l’Eintracht, le joueur avait marqué 20 buts et délivré 13 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues.

Des statistiques aussi impressionnantes ont attiré l’attention de Manchester City, qui a recruté le joueur en janvier 2025 pour 59 millions de livres sterling. Toutefois, son rôle et son temps de jeu ont diminué au sein du club mancunien. Le joueur pourrait donc rejoindre le club londonien à la recherche d’une véritable opportunité de démontrer pleinement son potentiel.