Manchester City cible Manu Koné pour renforcer son milieu de terrain

Manchester City, champion en titre de la Premier League anglaise, a fait du milieu de terrain de l’AS Roma Manu Koné sa principale cible du mercato estival afin de renforcer son entrejeu. Selon le Daily Mail, le géant anglais est prêt à débourser environ 60 millions d’euros pour le Français et prévoit d’entamer des négociations officielles. Comme le rapporte Goal.com.

Les changements au milieu de terrain et le besoin de recruter

Les importantes pertes enregistrées dans l’effectif de Manchester City ont contraint la direction du club à chercher un nouveau joueur. L’expérimenté milieu de terrain espagnol Rodri a notamment rejoint le FC Barcelone. Tijjani Reijnders a également été transféré définitivement à Al-Qadsiah, en Arabie saoudite.

La vente de ces deux joueurs a rapporté exactement 137,5 millions d’euros au club, bonus compris. Manchester City dispose de fonds et de ressources financières suffisants pour combler le vide créé au milieu de terrain et rétablir la profondeur de son effectif.

La situation de Manu Koné à l’AS Roma

Le milieu de terrain français de 25 ans avait déjà suscité l’intérêt de Manchester United, mais le transfert n’avait pas abouti. Son contrat actuel avec le club de la capitale italienne court jusqu’en juin 2029, ce qui donne à la direction de la Roma un avantage dans les négociations.

Malgré cela, la direction romaine ne s’opposerait pas à un départ du joueur cet été en échange d’une offre satisfaisante. Les Giallorossi estiment la valeur du Français entre 50 et 60 millions d’euros. Ce montant est considéré comme abordable pour Manchester City, l’un des clubs les plus riches d’Europe.

Selon Goal.com, le style de jeu et le potentiel du joueur correspondent parfaitement aux exigences du club anglais. Manchester City souhaite rapidement parvenir à un accord avec la Roma et achever la transformation de son milieu de terrain avant le début de la nouvelle saison.