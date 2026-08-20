Manchester City cible Manu Koné pour renforcer son milieu de terrain

·4·Sport
Manchester City cible Manu Koné pour renforcer son milieu de terrain

Manchester City, champion en titre de la Premier League anglaise, a fait du milieu de terrain de l’AS Roma Manu Koné sa principale cible du mercato estival afin de renforcer son entrejeu. Selon le Daily Mail, le géant anglais est prêt à débourser environ 60 millions d’euros pour le Français et prévoit d’entamer des négociations officielles. Comme le rapporte Goal.com.

Les changements au milieu de terrain et le besoin de recruter

Les importantes pertes enregistrées dans l’effectif de Manchester City ont contraint la direction du club à chercher un nouveau joueur. L’expérimenté milieu de terrain espagnol Rodri a notamment rejoint le FC Barcelone. Tijjani Reijnders a également été transféré définitivement à Al-Qadsiah, en Arabie saoudite.

La vente de ces deux joueurs a rapporté exactement 137,5 millions d’euros au club, bonus compris. Manchester City dispose de fonds et de ressources financières suffisants pour combler le vide créé au milieu de terrain et rétablir la profondeur de son effectif.

La situation de Manu Koné à l’AS Roma

Le milieu de terrain français de 25 ans avait déjà suscité l’intérêt de Manchester United, mais le transfert n’avait pas abouti. Son contrat actuel avec le club de la capitale italienne court jusqu’en juin 2029, ce qui donne à la direction de la Roma un avantage dans les négociations.

Malgré cela, la direction romaine ne s’opposerait pas à un départ du joueur cet été en échange d’une offre satisfaisante. Les Giallorossi estiment la valeur du Français entre 50 et 60 millions d’euros. Ce montant est considéré comme abordable pour Manchester City, l’un des clubs les plus riches d’Europe.

Selon Goal.com, le style de jeu et le potentiel du joueur correspondent parfaitement aux exigences du club anglais. Manchester City souhaite rapidement parvenir à un accord avec la Roma et achever la transformation de son milieu de terrain avant le début de la nouvelle saison.

Manchester CityManu KonéRomaTransfertsPremier League
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La victoire de l’Atlético en Liga et les changements de SimeoneLa victoire de l’Atlético en Liga et les changements de SimeoneAujourd'hui, 14:14Le Bayern Munich lève le voile sur les inquiétudes concernant la santé de Jamal MusialaLe Bayern Munich lève le voile sur les inquiétudes concernant la santé de Jamal MusialaAujourd'hui, 13:58La Juventus étudie la piste Emerson Palmieri pour renforcer son effectifLa Juventus étudie la piste Emerson Palmieri pour renforcer son effectifAujourd'hui, 13:53Le diplômé d’Arsenal Myles Lewis-Skelly pourrait-il être venduLe diplômé d’Arsenal Myles Lewis-Skelly pourrait-il être venduAujourd'hui, 13:14João Cancelo s’est retiré furieux vers les vestiaires après la présentation de BarceloneJoão Cancelo s’est retiré furieux vers les vestiaires après la présentation de BarceloneAujourd'hui, 13:11Kavan Sullivan reçoit un carton rouge contre l’équipe de Lionel MessiKavan Sullivan reçoit un carton rouge contre l’équipe de Lionel MessiAujourd'hui, 12:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)