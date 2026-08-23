«Nous sommes impressionnés» : Mourinho évalue le but sensationnel de Carlos Espi

Les Madrilènes ont entamé la nouvelle saison de Liga par une victoire. Cependant, après le match remporté 2-1 contre l'Espanyol, la personne la plus discutée n'était pas Kylian Mbappé ni les autres stars de l'équipe, mais Carlos Espi, 21 ans, qui disputait son premier match officiel sous les couleurs du Real Madrid.

Le jeune attaquant est entré en jeu en tant que remplaçant et, seulement 10 minutes plus tard, à la 90e minute, il a inscrit le but décisif offrant la victoire à son équipe.

Mais ce qui a impressionné Mourinho n'était pas seulement ce but.

1. Entré en jeu et décisif

Le match n'a pas été facile pour le Real. Alors que chaque action devenait cruciale dans les dernières minutes de la rencontre, Carlos Espi est entré sur le terrain.

Ses débuts ont suivi le scénario dont rêvent tous les joueurs : un premier match officiel, des moments décisifs et un but victorieux.

Cette frappe a marqué le début de la carrière d'Espi au Real. Mais lors de la conférence de presse, l'entraîneur a souligné non seulement le but, mais aussi une autre action de l'attaquant.

« Carlos est un joueur incroyable. Lorsque nous avons analysé son profil, nous avons été absolument impressionnés. »

2. Le transfert potentiel à Fulham a lancé une nouvelle recherche

Selon Mourinho, l'équipe a sérieusement envisagé la question d'un nouvel attaquant après avoir appris le possible transfert de Gonzalo García à Fulham.

Par la suite, la direction du club et le service de recrutement ont discuté de plusieurs options. Carlos Espi en faisait partie.

D'après l'entraîneur, après avoir analysé le jeu et le potentiel d'Espi, le club a été sérieusement impressionné par ses capacités.

À propos de Carlos Espi Âge : 21 ans Ancien club : Levante Valeur marchande : 25 millions d'euros Débuts au Real : contre l'Espanyol Résultat des débuts : but victorieux

3. Pourquoi Mourinho a-t-il félicité Espi en particulier ?

Selon le technicien portugais, Carlos Espi possède non seulement une capacité à marquer, mais aussi un sens du travail collectif.

« Il est encore très jeune et c'est exactement le type de joueur dont nous avions besoin. Espi est un garçon très positif et joyeux. Il vit ses rêves, mais travaille dur. »

Mourinho a également attiré l'attention sur les décisions de l'attaquant sur le terrain. Il a souligné que, bien que le but ait été l'épisode décisif, la passe d'Espi vers Mbappé a été un signal important pour lui.

Cela montre que le nouvel attaquant ne joue pas seulement pour ses statistiques personnelles, mais aussi pour le collectif.

4. Le transfert à 25 millions d'euros commence-t-il à porter ses fruits ?

Le Real a recruté Carlos Espi en provenance de Levante pour 25 millions d'euros. Pour un jeune joueur, c'était une grande marque de confiance et une lourde responsabilité.

Bien sûr, il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'avenir du joueur après un seul match. Cependant, Espi a profité de l'occasion pour se montrer dès son premier match officiel sous le maillot du Real.

Ses débuts ont suscité un grand intérêt chez les supporters madrilènes.

La réponse la plus importante : bien plus qu'un simple but

Le but décisif de Carlos Espi contre l'Espanyol a sans aucun doute été l'événement marquant de ses débuts.

Mais pour Mourinho, la conclusion la plus importante était ailleurs.

L'attaquant de 21 ans a montré qu'il était capable non seulement de marquer, mais aussi de voir son coéquipier au moment opportun. Son action vers Mbappé est devenue le point que l'entraîneur a particulièrement souligné.

Ainsi, le nouvel attaquant du Real n'a pas seulement marqué le but de la victoire lors de son premier match. Il a prouvé à Mourinho qu'il était un joueur d'équipe.

Maintenant, la question principale se pose : Carlos Espi restera-t-il sur ce début brillant ou deviendra-t-il une figure clé de l'attaque du Real Madrid ? L'avenir nous le dira, mais son premier pas à Madrid a été très convaincant.»ning yangi hujumdagi muhim figurasiga aylanadimi? Vaqt bu savolga javob beradi, ammo uning Madriddagi ilk qadami juda ishonchli chiqdi.