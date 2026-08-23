Le Barça annonce son groupe pour le premier match : pourquoi Rodri est-il absent ?

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Le Barça annonce son groupe pour le premier match : pourquoi Rodri est-il absent ?

Le club catalan « FC Barcelone » se prépare à disputer son premier match officiel de la nouvelle saison de Liga. L'entraîneur Hansi Flick a confirmé un groupe élargi de 23 joueurs pour l'importante rencontre face à « Elche ».

Le point qui a attiré l'attention des fans et des experts est l'absence de « Manchester City »du lauréat du Ballon d'Or, recruté lors du mercato estival, Rodride cette liste.

Le groupe complet du« FC Barcelone » contre « Elche » :

Hansi Flick a convoqué les 23 joueurs suivants pour ce déplacement :

  • Gardiens : Joan García, Wojciech Szczęsny, Aller ;

  • Défenseurs : João Cancelo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Cortés, Espart, Pesker ;

  • Milieux : Gavi, Fermín López, Pedri, Dani Olmo, Marc Bernal, Fariñas ;

  • Attaquants : Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Abdelkarim.

Quelle est la raison de l'absence de Rodri ?

Le staff technique a déjà expliqué pourquoi le milieu de terrain espagnol n'a pas été retenu :

  • Arrivée tardive à l'entraînement : Rodri a rejoint les entraînements collectifs avec du retard après son transfert de « Manchester City »vers le géant catalan ;

  • Manque de condition physique optimale : L'entraîneur Hansi Flick a indiqué que le milieu de terrain n'est pas encore en condition physique pour jouer 90 minutes lors du premier match de la saison et a préféré ne prendre aucun risque.

Heure du match et détails du coup d'envoi

La rencontre entre « Elche » et le « FC Barcelone » débutera aujourd'hui, le 23 août à 00h30heure de Tachkent. Les Catalans visent une victoire importante à l'extérieur pour commencer la saison.

Désormais, toute l'attention est tournée vers le match « Elche » — « FC Barcelone ». Rodri ne sera pas sur le terrain, mais les Catalans devront prouver leur valeur lors de l'un de leurs premiers tests importants de la saison. Nous saurons bientôt quel résultat le « FC Barcelone » obtiendra et quand Rodri fera ses débuts.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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