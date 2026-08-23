Nouveau plan de transfert : le FC Barcelone va-t-il payer 60 millions d'euros pour la star portugaise ?

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Nouveau plan de transfert : le FC Barcelone va-t-il payer 60 millions d'euros pour la star portugaise ?

Le FC Barcelone étudie des options pour renforcer sa ligne défensive lors du mercato estival. L'attention des Catalans s'est portée sur Gonçalo Inácio, défenseur du Sporting CP et de l'équipe nationale du Portugal.

Mundo Deportivo selon les informations, le FC Barcelone étudie la possibilité de recruter le joueur portugais de 24 ans. Cependant, les Catalans ne s'attendent pas à une tâche facile : le contrat d'Inácio contient une clause libératoire de 60 millions d'euros .

1. Pourquoi le FC Barcelone suit-il Inácio ?

Gonçalo Inácio est l'un des joueurs les plus réguliers du Sporting depuis plusieurs saisons.

Membre de l'équipe nationale du Portugal, le défenseur n'est pas un inconnu pour les recruteurs du FC Barcelone. Les représentants du club catalan suivraient ses performances depuis plusieurs années.

Pour le FC Barcelone, les principaux atouts d'Inácio sont son âge, son expérience de haut niveau et sa stabilité défensive.

Bien que le joueur de 24 ans approche seulement de son apogée, il a déjà accumulé une expérience significative en championnat portugais et en équipe nationale.

2. Quel est le coût du transfert ?

Recruter Inácio représenterait une décision financière importante pour le FC Barcelone.

Son contrat actuel avec le Sporting prévoit une clause libératoire de 60 millions d'euros . De plus, le contrat du défenseur avec le club lisboète court jusqu'en juin 2030.

Indicateur

Détails

Joueur

Gonçalo Inácio

Âge

24 ans

Nationalité

Portugal

Club actuel

Sporting CP

Contrat

Jusqu'en juin 2030

Clause

60 millions d'euros

Par conséquent, si le FC Barcelone décide sérieusement de recruter Inácio, il devra peut-être investir une somme importante.

3. Comment Inácio a-t-il joué la saison dernière ?

La dernière saison en championnat portugais a été productive pour le défenseur.

Inácio a disputé 29 matchs avec le Sporting, marquant 2 buts et délivrant 3 passes décisives.

Au-delà des buts et des passes, sa valeur principale réside dans sa fiabilité défensive. C'est pourquoi le FC Barcelone étudie probablement son style de jeu autant que ses statistiques.

4. L'intérêt du FC Barcelonepour Inácio n'est pas nouveau

L'intérêt des Catalans pour Inácio n'est pas un sujet récent.

Les recruteurs du club suivent le défenseur portugais depuis plusieurs saisons, ce qui prouve que cet intérêt n'est pas fortuit.

Actuellement, le FC Barcelone évalue les options réelles pour le recruter.

La question la plus importante : le FC Barcelone paiera-t-il 60 millions d'euros ?

Le transfert de Gonçalo Inácio au FC Barcelone n'est pas encore acté. Le club catalan explore uniquement la possibilité de l'intégrer à son effectif.

Cependant, le chiffre clé de la situation est clair : 60 millions d'euros.

Pour obtenir Inácio, sous contrat avec le Sporting jusqu'en 2030, le FC Barcelone devra prendre une décision financière audacieuse.

Le fait que le défenseur portugais de 24 ans soit suivi par les Catalans depuis plusieurs années rend cette rumeur de transfert encore plus intéressante.

La question principale est désormais de savoir si le FC Barcelone franchira le pas des 60 millions d'euros pour un joueur suivi depuis longtemps, ou s'il optera pour une option moins coûteuse. Les dernières semaines du mercato pourraient apporter une réponse.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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