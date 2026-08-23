Shomurodov et Fayzullayev à Trabzon : Istanbul Başakşehir dévoile son onze de départ

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Shomurodov et Fayzullayev à Trabzon : Istanbul Başakşehir dévoile son onze de départ

La 2e journée de la Süper Lig turque nous réserve l'une des affiches les plus attendues par les fans de football ouzbek. Le grand club du pays, Trabzonspor accueille l'ambitieuse équipe stambouliote d'Istanbul Başakşehir.

La feuille de match publiée avant la rencontre confirme que les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, le buteur Eldor Shomurodov et le milieu de terrain créatif Abbosbek Fayzullayev débuteront la rencontre dès les premières minutes. La titularisation simultanée de nos deux compatriotes démontre les intentions offensives des visiteurs en quête de victoire.

Le choix d'Istanbul Başakşehir : un duo ouzbek en attaque !

Le staff technique des visiteurs a opté pour le onze de départ suivant pour ce déplacement difficile à Trabzon :

  • Gardien : Muhammed

  • Défenseurs : Omer Ali, Emin, Opoku, Operi

  • Milieux : Kemen, Kaluzinski, Olsen, Bertuğ

  • Attaque et meneur de jeu : Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov

Le onze de départ de Trabzonspor

Les hôtes, portés par leur public, alignent également plusieurs joueurs de talent :

  • Onze de départ : Onana, Savic, Chiboike, Mustafa, Cabral, Kabasakal, Malinovskyi, Ernest, Salah, Simsir, Onuachu.

Détails du match et coup d'envoi

  • Compétition : Süper Lig turque, 2e journée

  • Affiche : Trabzonspor — Istanbul Başakşehir

  • Heure de début : Aujourd'hui, 23 août, à 21:00

Le duo Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev donnera tout sur le terrain pour mettre fin à la série sans victoire de Başakşehir à Trabzon et décrocher les 3 points.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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