Grand nettoyage : le FC Barcelone veut se séparer de 5 stars avant la fin de l'été

Dans les derniers jours du mercato estival, des changements inattendus et majeurs se préparent autour du géant catalan. Selon les informations fracassantes révélées par l'influent journaliste et insider espagnol José Alvarez , le FC Barcelone envisage de vendre cinq de ses joueurs à d'autres clubs.

Il est rapporté que tous les joueurs figurant sur cette liste suscitent un vif intérêt et ont reçu des offres concrètes de la part de grands clubs européens et d'Arabie saoudite.

Qui est sur le départ ? Liste des clubs prétendants

Les 5 joueurs susceptibles de quitter le FC Barcelone et les équipes intéressées :

Frenki de Jong : Le milieu de terrain néerlandais suscite un vif intérêt de la part du champion d'Angleterre, Manchester City ;

Marc Casadó : Le talentueux milieu de terrain devrait très probablement poursuivre sa carrière dans l'un des clubs riches d'Arabie saoudite ;

Héctor Fort : Le jeune latéral est courtisé par deux grands clubs : le club espagnol de la Real Sociedad ainsi que le club allemand du Borussia Dortmund ;

Alejandro Balde : Le rapide latéral gauche catalan est dans le viseur du célèbre club anglais de Manchester United ;

Jules Koundé : Le défenseur central et latéral français est dans le radar de plusieurs clubs de haut niveau de la Premier League anglaise .

Fair-play financier et plan de renouvellement de l'effectif

La direction du FC Barcelone prévoit de réaliser ces ventes massives pour se conformer pleinement aux restrictions financières de la Liga (Fair-play) et pour enregistrer les nouvelles recrues.

Si ces transactions aboutissent, le club catalan pourra injecter des fonds importants dans ses caisses lors des dernières heures du marché des transferts.