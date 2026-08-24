Statistiques impressionnantes pour Husanov : il figure parmi les meilleurs de Manchester City

·197·Sport
Statistiques impressionnantes pour Husanov : il figure parmi les meilleurs de Manchester City

Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, le champion en titre Manchester Citya accueilli Bournemouth et a décroché une victoire renversante sur le score de 2-1. Notre compatriote, titulaire en défense centrale pour ce match intense, Abdukodir Khusanov a disputé l'intégralité des 90 minutes sans être remplacé.

Le portail spécialisé dans les statistiques sportives internationales Flashscore a attribué une note très élevée de 8,2 au défenseur ouzbek de 22 ans.

97 % de précision et contrôle total : les chiffres de Khusanov

L'international ouzbek a été presque irréprochable en défense et dans la relance :

  • Précision des passes : Sur 90 passes tentées, 87 ont atteint ses coéquipiers (97 % un chiffre phénoménal) ;

  • Touchers de balle : Il a touché le ballon 97 fois sans commettre d'erreur de positionnement ;

  • Rôle dans l'équipe : Seul l'auteur du but égalisateur Marc Guéhi (8,5) a obtenu une meilleure note que Khusanov. Abdukodir a ainsi décroché la deuxième meilleure note de toute l'équipe.

Selon Flashscore : Notes des joueurs deManchester City :

  • Marc Guéhi — 8,5 (Homme du match)

  • Abdukodir Khusanov — 8,2

  • Rayan Cherki — 8,0

  • Rúben Dias — 7,8

  • Joško Gvardiol — 7,5

  • Phil Foden — 7,5

  • Gianluigi Donnarumma — 7,4

  • Erling Haaland — 7,3

  • Elliot Anderson — 7,2

  • Nico O'Reilly — 6,8

  • Matheus Nunes — 6,8

  • Antoine Semenyo — 6,5

  • Mateo Kovačić — 6,5

  • Rico Lewis — 6,0

Cette performance solide prouve qu'Abdukodir Khusanov devient une pièce maîtresse du système tactique d'Enzo Maresca.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnête«La dernière fois, il m'a massacré» : Merab Dvalishvili fait une confession honnêteAujourd'hui, 12:32«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole Palmer«Son exclusion de la Coupe du Monde 2026 lui a fait du bien» : Gary Neville commente le retour de Cole PalmerAujourd'hui, 12:29Les rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatLes rumeurs sur le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone font débatAujourd'hui, 12:13Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeSoirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeAujourd'hui, 10:44Islam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryIslam Makhachev révèle le secret de sa victoire difficile contre Ian GarryAujourd'hui, 10:40Brian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreBrian Madjo : Erling Haaland comme modèle et l’avenir de l’équipe d’AngleterreAujourd'hui, 10:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane