Statistiques impressionnantes pour Husanov : il figure parmi les meilleurs de Manchester City

Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, le champion en titre Manchester Citya accueilli Bournemouth et a décroché une victoire renversante sur le score de 2-1. Notre compatriote, titulaire en défense centrale pour ce match intense, Abdukodir Khusanov a disputé l'intégralité des 90 minutes sans être remplacé.

Le portail spécialisé dans les statistiques sportives internationales Flashscore a attribué une note très élevée de 8,2 au défenseur ouzbek de 22 ans.

97 % de précision et contrôle total : les chiffres de Khusanov

L'international ouzbek a été presque irréprochable en défense et dans la relance :

Précision des passes : Sur 90 passes tentées, 87 ont atteint ses coéquipiers ( 97 % un chiffre phénoménal) ;

Touchers de balle : Il a touché le ballon 97 fois sans commettre d'erreur de positionnement ;

Rôle dans l'équipe : Seul l'auteur du but égalisateur Marc Guéhi (8,5) a obtenu une meilleure note que Khusanov. Abdukodir a ainsi décroché la deuxième meilleure note de toute l'équipe.

Selon Flashscore : Notes des joueurs deManchester City :

Marc Guéhi — 8,5 (Homme du match)

Abdukodir Khusanov — 8,2

Rayan Cherki — 8,0

Rúben Dias — 7,8

Joško Gvardiol — 7,5

Phil Foden — 7,5

Gianluigi Donnarumma — 7,4

Erling Haaland — 7,3

Elliot Anderson — 7,2

Nico O'Reilly — 6,8

Matheus Nunes — 6,8

Antoine Semenyo — 6,5

Mateo Kovačić — 6,5

Rico Lewis — 6,0

Cette performance solide prouve qu'Abdukodir Khusanov devient une pièce maîtresse du système tactique d'Enzo Maresca.