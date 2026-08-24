Statistiques impressionnantes pour Husanov : il figure parmi les meilleurs de Manchester City
Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, le champion en titre Manchester Citya accueilli Bournemouth et a décroché une victoire renversante sur le score de 2-1. Notre compatriote, titulaire en défense centrale pour ce match intense, Abdukodir Khusanov a disputé l'intégralité des 90 minutes sans être remplacé.
Le portail spécialisé dans les statistiques sportives internationales Flashscore a attribué une note très élevée de 8,2 au défenseur ouzbek de 22 ans.
97 % de précision et contrôle total : les chiffres de Khusanov
L'international ouzbek a été presque irréprochable en défense et dans la relance :
Précision des passes : Sur 90 passes tentées, 87 ont atteint ses coéquipiers (97 % un chiffre phénoménal) ;
Touchers de balle : Il a touché le ballon 97 fois sans commettre d'erreur de positionnement ;
Rôle dans l'équipe : Seul l'auteur du but égalisateur Marc Guéhi (8,5) a obtenu une meilleure note que Khusanov. Abdukodir a ainsi décroché la deuxième meilleure note de toute l'équipe.
Selon Flashscore : Notes des joueurs deManchester City :
Marc Guéhi — 8,5 (Homme du match)
Abdukodir Khusanov — 8,2
Rayan Cherki — 8,0
Rúben Dias — 7,8
Joško Gvardiol — 7,5
Phil Foden — 7,5
Gianluigi Donnarumma — 7,4
Erling Haaland — 7,3
Elliot Anderson — 7,2
Nico O'Reilly — 6,8
Matheus Nunes — 6,8
Antoine Semenyo — 6,5
Mateo Kovačić — 6,5
Rico Lewis — 6,0
Cette performance solide prouve qu'Abdukodir Khusanov devient une pièce maîtresse du système tactique d'Enzo Maresca.
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