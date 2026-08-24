Changement au Pakhtakor : Ortiqxo‘jayev pourrait quitter le club

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Changement au Pakhtakor : Ortiqxo‘jayev pourrait quitter le club

L'homme d'affaires Jahongir Ortiqxo‘jayev a annoncé qu'il mettait fin à sa collaboration avec le club du Pakhtakor. C'est ce qu'a rapporté Alisher Nikimbayev sur sa chaîne Telegram, en se basant sur les informations fournies par le personnel du club.

Selon les employés du club, cette décision leur a été communiquée aujourd'hui, le 24 août. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été donnée sur les raisons de cette décision ni sur les changements à venir dans la gestion du club.

Selon Alisher Nikimbayev, le départ de Jahongir Ortiqxo‘jayev du Pakhtakor était un événement attendu. Cependant, personne ne s'attendait à ce que ce processus se déroule dans un délai aussi court.

Pour l'instant, les projets futurs du Pakhtakor restent inconnus. Il ne reste qu'environ trois semaines avant que l'équipe ne dispute son premier match en Ligue des champions Élite.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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