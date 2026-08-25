«Nous méritions mieux» : Arbeloa explique les raisons de la défaite dans le derby londonien

Lors du derby londonien intense qui clôturait la 1ère journée de Premier League, Fulham a accueilli Chelsea au Craven Cottage, s'inclinant 2-3 dans un match disputé où 5 buts ont été inscrits.

Après la rencontre, l'entraîneur espagnol de Fulham, Alvaro Arbeloa a salué la force de caractère de ses joueurs lors de la conférence de presse, tout en critiquant ouvertement les erreurs défensives impardonnables.

« Nous avons encaissé des buts aux pires moments » : L'analyse du coach

Le technicien espagnol a souligné les moments psychologiquement les plus difficiles du match :

« Nous avons encaissé des buts à la première minute, à la fin de la première mi-temps et juste après la pause — il est difficile d'imaginer des moments plus inopportuns pour concéder des buts. Mais même dans une situation aussi difficile, nous avons montré notre vrai caractère. Je suis fier de la réaction et de la volonté affichées par mes joueurs », a déclaré Arbeloa.

L'entraîneur a exprimé que son équipe méritait mieux au vu de la prestation, mais que le résultat final reste celui affiché au tableau d'affichage :

Justice et résultat : « Nous méritions mieux, mais dans le football, ce n'est pas ce que vous méritez qui compte, c'est le résultat final que vous obtenez ».

Erreurs impardonnables et voie de progression

Alvaro Arbeloa a souligné la nécessité de corriger les lacunes de concentration de l'équipe :