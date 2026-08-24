Grand football à Ferghana : l'équipe nationale d'Ouzbékistan affronte l'Iran

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Grand football à Ferghana : l'équipe nationale d'Ouzbékistan affronte l'Iran

L'équipe nationale de football d'Ouzbékistan disputera son prochain match amical international contre l'un de ses rivaux les plus coriaces : l'Iran. Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), cette rencontre passionnante 24 septembre 2026 aura lieu dans la ville de Ferghana, au stade « Istiqlol » .

Plan de préparation pour la Coupe d'Asie 2027

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par le célèbre expert italien Fabio Cannavaro, en Arabie saoudite se prépare activement pour la Coupe d'Asie 2027 qui se déroulera. Après le match contre l'Iran, notre équipe nationale prévoit de disputer un autre test sérieux : le 6 octobre contre l'équipe de Corée du Sud.

Match Ouzbékistan — Iran et statistiques des équipes

Indicateur

Ouzbékistan

Iran

Date et lieu du match

24 septembre 2026, Ferghana (stade « Istiqlol »)

Entraîneur principal

Fabio Cannavaro (Italie)

Dernière confrontation (novembre 2025)

0:0 (Victoire aux tirs au but 4:3)

0:0 (Défaite aux tirs au but)

Résultat Coupe du Monde 2026

4e place du groupe « K » (Colombie 1:3, Portugal 0:5, RD Congo 1:3)

3e place du groupe « G » (Nouvelle-Zélande 2:2, Belgique 0:0, Égypte 1:1)

Prochain adversaire prévu

Corée du Sud (6 octobre)

Historique des confrontations et bilan de la Coupe du Monde 2026

L'Ouzbékistan et l'Iran se sont rencontrés pour la dernière fois lors d'un tournoi international aux Émirats arabes unis en novembre 2025. À l'époque, le temps réglementaire s'était soldé par un score de 0:0 et les Ouzbeks l'avaient emporté 4:3 aux tirs au but. Il convient de noter que lors de ce match, le défenseur de « Manchester City »Abdukodir Khusanov avait été expulsé, obligeant notre équipe à finir le match en infériorité numérique.

Lors de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique), aucune des deux équipes n'a atteint les phases à élimination directe : l'Iran a terminé 3e de son groupe avec trois nuls, tandis que l'Ouzbékistan a fini 4e avec trois défaites. Désormais, les deux équipes entament un nouveau cycle avec une énergie renouvelée pour le championnat continental.

Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro pourra-t-elle s'imposer face à l'Iran à Ferghana, et quels changements attendez-vous dans le jeu de notre équipe ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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