Jahongir Vohidov remporte le tournoi international d'Abou Dabi

·66·Sport
Jahongir Vohidov remporte le tournoi international d'Abou Dabi

Le prestigieux tournoi traditionnel qui s'est tenu dans la capitale des Émirats arabes unis du 15 au 24 août, 32e Festival international d'échecs d'Abou Dabi s'est conclu par une brillante victoire du grand maître ouzbek.

Le résultat victorieux de Jahongir Vohidov

Le grand maître international qui a dignement représenté l'Ouzbékistan lors de cette compétition prestigieuse, Jahongir Vohidov a marqué 7 points en 9 rondes, terminant seul en tête du classement pour remporter le premier prix. Grâce à cette performance, le classement Elo du grand maître dans ce tournoi s'est établi à 2508.

32e Festival international d'échecs d'Abou Dabi : Participation des Ouzbeks

Indicateur

Détails et résultats

Compétition

32e Festival international d'échecs d'Abou Dabi

Date et lieu

15–24 août 2026, Abou Dabi, EAU

Vainqueur du tournoi (1ère place)

Jahongir Vohidov (7 points / 9 rondes)

Classement Elo du vainqueur

2508

Un autre représentant

Muhammadzohid Suyarov — 5 points (32e place)

Statut de la compétition

Grand festival international d'échecs open

Participation de Muhammadzohid Suyarov

Un autre talentueux joueur d'échecs ouzbek ayant participé au tournoi, Muhammadzohid Suyarov, a également livré une belle bataille contre des adversaires coriaces, récoltant 5 points en 9 rondes et terminant à la 32e place.

Cette victoire prouve une fois de plus le potentiel stable et élevé de l'école d'échecs ouzbèke sur la scène mondiale.

Selon vous, quel impact ces succès consécutifs des grands maîtres ouzbeks dans les tournois internationaux auront-ils sur la prochaine Olympiade d'échecs ?

Laissez vos félicitations et commentaires ci-dessous et partagez cette excellente nouvelle avec tous les passionnés d'échecs !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une nouvelle étoile du Brésil : Manchester City l'achète pour 40 millions d'eurosUne nouvelle étoile du Brésil : Manchester City l'achète pour 40 millions d'eurosAujourd'hui, 14:06Le duo Husanov-Guéhi et la tactique «bombe» de Maresca : grands changements à CityLe duo Husanov-Guéhi et la tactique «bombe» de Maresca : grands changements à CityAujourd'hui, 13:31Unique au monde : la Super League d'Ouzbékistan désignée comme le championnat le plus singulier de la planète !Unique au monde : la Super League d'Ouzbékistan désignée comme le championnat le plus singulier de la planète !Aujourd'hui, 13:17«Jeu de jambes» : Un média britannique révèle le secret de la domination mondiale de la boxe ouzbèke !«Jeu de jambes» : Un média britannique révèle le secret de la domination mondiale de la boxe ouzbèke !Aujourd'hui, 13:09100 % de duels gagnés : Husanov brille avec Manchester City !100 % de duels gagnés : Husanov brille avec Manchester City !Aujourd'hui, 13:01Méga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer RodriMéga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer RodriAujourd'hui, 12:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane