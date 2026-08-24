Le prestigieux tournoi traditionnel qui s'est tenu dans la capitale des Émirats arabes unis du 15 au 24 août, 32e Festival international d'échecs d'Abou Dabi s'est conclu par une brillante victoire du grand maître ouzbek.

Le résultat victorieux de Jahongir Vohidov

Le grand maître international qui a dignement représenté l'Ouzbékistan lors de cette compétition prestigieuse, Jahongir Vohidov a marqué 7 points en 9 rondes, terminant seul en tête du classement pour remporter le premier prix. Grâce à cette performance, le classement Elo du grand maître dans ce tournoi s'est établi à 2508.

32e Festival international d'échecs d'Abou Dabi : Participation des Ouzbeks

Indicateur Détails et résultats Compétition 32e Festival international d'échecs d'Abou Dabi Date et lieu 15–24 août 2026, Abou Dabi, EAU Vainqueur du tournoi (1ère place) Jahongir Vohidov (7 points / 9 rondes) Classement Elo du vainqueur 2508 Un autre représentant Muhammadzohid Suyarov — 5 points (32e place) Statut de la compétition Grand festival international d'échecs open

Participation de Muhammadzohid Suyarov

Un autre talentueux joueur d'échecs ouzbek ayant participé au tournoi, Muhammadzohid Suyarov, a également livré une belle bataille contre des adversaires coriaces, récoltant 5 points en 9 rondes et terminant à la 32e place.

Cette victoire prouve une fois de plus le potentiel stable et élevé de l'école d'échecs ouzbèke sur la scène mondiale.

Selon vous, quel impact ces succès consécutifs des grands maîtres ouzbeks dans les tournois internationaux auront-ils sur la prochaine Olympiade d'échecs ?

Laissez vos félicitations et commentaires ci-dessous et partagez cette excellente nouvelle avec tous les passionnés d'échecs !