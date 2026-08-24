«La main de Dieu» : Le ballon du célèbre but de Maradona vendu pour 3,35 millions de dollars

·74·Sport
«La main de Dieu» : Le ballon du célèbre but de Maradona vendu pour 3,35 millions de dollars

Le ballon témoin de l'un des moments les plus célèbres et controversés de l'histoire du football a trouvé preneur lors d'une vente aux enchères chez Heritage Auctions. GOAL rapporte que le ballon avec lequel la légende argentine, le regretté Diego Maradona, a marqué le but surnommé «La main de Dieu» contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1986 pour 3,35 millions de dollars a été vendu.

Processus de vente et attentes

Utilisé lors du quart de finale historique de la Coupe du Monde 1986 (Argentine 2-1 Angleterre), ce ballon a été mis aux enchères le 22 août. Le prix de départ était de 2,5 millions de dollars, et les organisateurs espéraient atteindre au moins 10 millions de dollars pour ce lot historique. Cependant, le prix final a été inférieur aux attentes, s'arrêtant à 3,35 millions de dollars.

L'héritage de Maradona et la valeur des objets historiques

Indicateurs

Détails et prix

Événement historique

Quart de finale CDM 1986 : Argentine — Angleterre (2-1)

Nom du lot

Ballon officiel du but de la main et du «But du siècle» de Maradona

Maison de vente

Heritage Auctions

Prix de départ

2,5 millions de dollars

Prix attendu

Jusqu'à 10 millions de dollars

Prix de vente final

3,35 millions de dollars

Maillot de Maradona (en 2022)

9,3 millions de dollars (Record)

Différence de prix entre le maillot et le ballon

Il est à noter que le maillot porté par Diego Maradona lors de ce match a été vendu aux enchères en 2022 pour un montant record de 9,3 millions de dollars. Le ballon de ce match a été estimé à un prix trois fois inférieur à celui du maillot.

Ce ballon est un objet symbolique qui incarne les deux moments les plus célèbres de l'histoire du football : le but controversé de la main de Maradona et le «But du siècle» marqué après avoir dribblé toute la défense anglaise.

Selon vous, est-il justifié de payer des millions de dollars pour des objets aussi rares et symboliques de l'histoire du football, et quel devrait être l'objet le plus précieux de l'histoire du sport ?

Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette information historique fascinante avec les passionnés de football !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une nouvelle étoile du Brésil : Manchester City l'achète pour 40 millions d'eurosUne nouvelle étoile du Brésil : Manchester City l'achète pour 40 millions d'eurosAujourd'hui, 14:06Le duo Husanov-Guéhi et la tactique «bombe» de Maresca : grands changements à CityLe duo Husanov-Guéhi et la tactique «bombe» de Maresca : grands changements à CityAujourd'hui, 13:31Unique au monde : la Super League d'Ouzbékistan désignée comme le championnat le plus singulier de la planète !Unique au monde : la Super League d'Ouzbékistan désignée comme le championnat le plus singulier de la planète !Aujourd'hui, 13:17«Jeu de jambes» : Un média britannique révèle le secret de la domination mondiale de la boxe ouzbèke !«Jeu de jambes» : Un média britannique révèle le secret de la domination mondiale de la boxe ouzbèke !Aujourd'hui, 13:09100 % de duels gagnés : Husanov brille avec Manchester City !100 % de duels gagnés : Husanov brille avec Manchester City !Aujourd'hui, 13:01Méga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer RodriMéga-transfert de City : Ayoub Bouaddi passe sa visite médicale pour remplacer RodriAujourd'hui, 12:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane