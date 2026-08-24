«La main de Dieu» : Le ballon du célèbre but de Maradona vendu pour 3,35 millions de dollars

Le ballon témoin de l'un des moments les plus célèbres et controversés de l'histoire du football a trouvé preneur lors d'une vente aux enchères chez Heritage Auctions. GOAL rapporte que le ballon avec lequel la légende argentine, le regretté Diego Maradona, a marqué le but surnommé «La main de Dieu» contre l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1986 pour 3,35 millions de dollars a été vendu.

Processus de vente et attentes

Utilisé lors du quart de finale historique de la Coupe du Monde 1986 (Argentine 2-1 Angleterre), ce ballon a été mis aux enchères le 22 août. Le prix de départ était de 2,5 millions de dollars, et les organisateurs espéraient atteindre au moins 10 millions de dollars pour ce lot historique. Cependant, le prix final a été inférieur aux attentes, s'arrêtant à 3,35 millions de dollars.

L'héritage de Maradona et la valeur des objets historiques

Indicateurs Détails et prix Événement historique Quart de finale CDM 1986 : Argentine — Angleterre (2-1) Nom du lot Ballon officiel du but de la main et du «But du siècle» de Maradona Maison de vente Heritage Auctions Prix de départ 2,5 millions de dollars Prix attendu Jusqu'à 10 millions de dollars Prix de vente final 3,35 millions de dollars Maillot de Maradona (en 2022) 9,3 millions de dollars (Record)

Différence de prix entre le maillot et le ballon

Il est à noter que le maillot porté par Diego Maradona lors de ce match a été vendu aux enchères en 2022 pour un montant record de 9,3 millions de dollars. Le ballon de ce match a été estimé à un prix trois fois inférieur à celui du maillot.

Ce ballon est un objet symbolique qui incarne les deux moments les plus célèbres de l'histoire du football : le but controversé de la main de Maradona et le «But du siècle» marqué après avoir dribblé toute la défense anglaise.

Selon vous, est-il justifié de payer des millions de dollars pour des objets aussi rares et symboliques de l'histoire du football, et quel devrait être l'objet le plus précieux de l'histoire du sport ?

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