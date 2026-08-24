À l'approche de la fermeture du mercato estival, un nouveau transfert record entre les clubs anglais de premier plan est attendu. Le célèbre insider et journaliste Gianluca Di Marzio rapporte sur son site que le champion en titre Manchester Cityest très proche de recruter le milieu de terrain central de Enzo Fernándezdu club londonien de Chelsea.

Le club mancunien prévoit de finaliser ce transfert majeur d'ici la fin de la semaine.

Exigence de 140 millions d'euros et décision d'Enzo

Dans le contexte des négociations initiales, les exigences financières ont encore augmenté :

Chelsea a fait monter les enchères : Si les « Blues » réclamaient initialement 120 millions d'euros pour le champion du monde 2022, les exigences des Londoniens ont désormais atteint 140 millions d'euros ; Le souhait de Fernández :

La star argentine de 25 ans est elle-même favorable à un changement de club et a donné son accord total pour rejoindre les rangs mancuniens et relever de nouveaux défis ; État du contrat :

Enzo défend les couleurs de Chelsea depuis janvier 2023 et son contrat actuel court jusqu'à l'été 2032. Le portail Transfermarkt estime sa valeur marchande à 100 millions d'euros. Nico González vers Newcastle : La chaîne des transfertsManchester City

travaille également activement sur les départs dans le cadre de la restructuration de son milieu de terrain :

Le départ de González :Le milieu de terrain des « Citizens »

Nico González devrait quitter l'équipe prochainement ; Contrat avec Newcastle : Le joueur est sur le point de convenir des conditions personnelles et de signer avec les « Magpies ».

Ce départ permettra à City de financer avec succès le transfert d'Enzo Fernández sans enfreindre les règles du fair-play financier. Futbolchi «qarg‘alar» bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishish va bitimni imzolash ostonasida turibdi.

Ushbu ketish «Siti»ga moliyaviy feyr-pley qoidalarini buzmagan holda Enso Fernandes transferini muvaffaqiyatli moliyalashtirish imkonini beradi.