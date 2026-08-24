Comment McGregor a-t-il répondu à la moquerie de Holloway sur son « vieillissement »

Après un affrontement intense dans l'octogone de l'UFC, la rivalité entre Conor McGregor et Max Holloway s'est intensifiée sur les réseaux sociaux. Alors que la star irlandaise, blessée gravement au genou dès les premières secondes du combat, se remettait d'une opération réussie et se préparait à revenir, une déclaration cinglante de Holloway a mis le feu aux poudres.

Dans une vidéo en ligne, Max Holloway a ouvertement ridiculisé Conor, l'accusant de lenteur et de vieillesse.

« Il avait l'air très lent et vieux » : l'attaque de Holloway

Dans une interview, le combattant américain a rappelé les déclarations de McGregor avant le combat et l'a vivement critiqué :

« Il parlait de "battre une génération", mais ce type divague tout simplement. Il m'a semblé immobile. Il était très lent et avait l'air bien vieux. Si quelqu'un prévoyait de détruire quelqu'un là-bas, ce n'était certainement pas lui », a déclaré Holloway.

La réponse inhabituelle de Conor : L'analyse par intelligence artificielle

Ces mots ont profondément touché l'ego du combattant irlandais, qui a eu recours aux technologies modernes pour répondre. McGregor a demandé à une intelligence artificielle (IA) de comparer l'apparence physique des deux combattants sur la base de photos prises le jour du combat :

Conclusion de l'IA : L'intelligence artificielle a confirmé que le visage de Holloway semblait plus usé, avec des rides profondes autour des yeux et une peau rugueuse le faisant paraître plus âgé, tandis que Conor, malgré sa barbe épaisse, semblait bien plus soigné et en forme ;

Le coup de poing de McGregor : « Le gars qui a encaissé le plus de coups dans l'histoire de l'UFC ne devrait pas dire ce genre de choses. Qu'est-ce qui lui arrive ? », a commenté Conor.

Une trilogie après un an : le troisième combat est-il inévitable ?

McGregor, après avoir subi une lourde opération du genou, a officiellement confirmé qu'il reviendrait dans l'octogone dans un an pour conclure la trilogie avec son rival américain.

Max Holloway a également exprimé sa volonté de relever ce défi, se disant prêt à affronter Conor pour un troisième combat, ainsi qu'à se battre pour les ceintures de champion de l'UFC dans les catégories poids légers ou poids welters.