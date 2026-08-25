Thriller à 5 buts : Chelsea s'impose sur le terrain de Fulham (vidéo)

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Thriller à 5 buts : Chelsea s'impose sur le terrain de Fulham (vidéo)

La 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League s'est conclue par un véritable derby londonien. Chelsea, en déplacement au Craven Cottage, a décroché une victoire héroïque 3-2 face à Fulham au terme d'un match intense.

Dans ce match qui a offert un véritable festival de buts aux supporters, les nouvelles recrues des deux équipes ont également célébré leurs débuts avec des buts éclatants.

But à la 1ère minute et le duo Palmer-Pedro

La rencontre a débuté très tôt pour les visiteurs :

  • Un but éclair dès la 1ère minute : Dès les premières secondes du match, l'attaquant de Chelsea Pedro a ouvert le score ;

  • La réponse des hôtes : À la 23e minute, pour Fulham, King a rétabli l'équilibre (1-1) ;

  • Premier but et magie de Palmer : À la 41e minute, la nouvelle recrue des « Blues » Rogers a marqué son premier but, tandis qu'au début de la seconde période (49e minute), Cole Palmer a porté le score à 3-1. Dans ce match, Palmer et Pedro ont tous deux ajouté un « but + passe décisive » à leurs statistiques.

La volonté de Fulham et une fin intense

Les hôtes ont réduit le score à 2-3 à la 54e minute grâce au premier but de leur nouvel attaquant Gonçaloet ont maintenu la pression jusqu'aux dernières minutes :

  • Intensité et cartons jaunes : L'arbitre a été contraint de distribuer 5 cartons jaunes aux joueurs des deux équipes au cours du match ;

  • 3 points pour Chelsea : Malgré les situations tendues dans les dernières minutes, les « Blues » ont défendu avec solidité et ont entamé la saison avec 3 points précieux.

Feuille de match :

Premier League. 1ère journée

Fulham — Chelsea 2-3

24 août. Londres, Craven Cottage

  • Buts : King (23), Gonçalo (54) — Pedro (1), Rogers (41), Palmer (49).

  • Fulham : Leno, Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson (Muniz, 82), Berge (Sessegnon, 73), Iwobi, Palacios (Kevin, 73), King, Bobb (Charles, 67), Gonçalo.

  • Chelsea : Sánchez, Gusto (Neto, 76), Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato (Chavarria, 65), James, Lavia (Fernández, 65), Rogers (Kuyenda, 82), Palmer (Estevão, 83), Pedro.

  • Avertissements : Colwill (5), Lavia (12), James (75), Bassey (76), Castagne (89).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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