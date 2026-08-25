Le récital des Romains : la Roma s'impose largement lors de la 1ère journée de la saison (vidéo)

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Le récital des Romains : la Roma s'impose largement lors de la 1ère journée de la saison (vidéo)

La première journée de la nouvelle saison de Serie A s'est achevée à Rome par une véritable fête du football. Devant ses supporters, le club de la capitale, « Roma » a surclassé le célèbre club florentin « Fiorentina » sur le score de 4-0.

La rencontre a été marquée par une entente parfaite entre les leaders de l'attaque locale et une efficacité redoutable.

Un triplé de passes décisives pour Dybala, un festival de buts pour Malen

Le duo offensif des « Loups » a scellé le sort du match :

  • Le récital de Malen (27e, 52e, 60e) : L'attaquant néerlandais Donyell Malen a inscrit un triplé face au gardien David De Gea, devenant le premier auteur d'un triplé dès la première journée de la saison ;

  • Dybala, le chef d'orchestre : La star argentine Paulo Dybala a délivré trois passes décisives sur les trois buts de Malen, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs de la rencontre ;

  • Le coup de grâce de Pisilli : Entré en jeu à la 86e minute, le talentueux milieu de terrain Pisilli a inscrit le quatrième but de son équipe, fixant le score final (4-0).

La fragilité de De Gea et des Florentins

La défense de la « Fiorentina » a été totalement impuissante face aux attaques rapides et tranchantes de la « Roma » :

  • La défense organisée des locaux n'a laissé pratiquement aucune chance aux attaquants adverses ;

  • Le gardien romain Mile Svilar a commencé la saison par un clean sheet, offrant 3 points précieux à son équipe.

Feuille de match :

Serie A. 1ère journée

« Roma » — « Fiorentina » 4-0

24 août. Rome, stade « Olimpico »

  • Buts : Malen (27e, 52e, 60e), Pisilli (86e).

  • Roma : Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso (Koulierakis, 68e), Lulli, Cristante, Koné (Pisilli, 79e), Wesley, Dybala (El Aynaoui, 79e), Mora (Soulé, 53e), Malen (Castro, 68e).

  • Fiorentina : De Gea, Dodô, Drăgușin, Ranieri, Mario (Valdepenas, 80e), N'Dour, Fagioli (Oulai, 62e), Brescianini (Jiménez, 62e), Mastantuono (Kean, 63e), Atta (Mandragora, 74e), Pellegrino.

  • Avertissements : Fagioli (30e), Hermoso (39e), Koné (49e), Pellegrino (63e).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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