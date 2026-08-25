Débuts d'Orozov : Le Rubin laisse échapper la victoire à Kaliningrad !

Dans le cadre de la 5e journée du championnat de Russie, le Rubin, en déplacement sur la pelouse du Baltika, a entamé la rencontre avec un but rapide. Dès la 8e minute, l'attaquant des visiteurs Daku a ouvert le score, donnant l'avantage à son équipe.

L'un des moments forts du match a été la titularisation du talentueux défenseur central ouzbek Jahongir Orozovdans le onze de départ du Rubin. Notre légionnaire de 21 ans a pris place dans l'équipe type dès ses débuts en RPL et a livré une prestation solide sans être remplacé jusqu'au coup de sifflet final.

Drame dans les dernières secondes : le but de Varatinov

Les Kazanois parvenaient à conserver leur avantage tout au long de la rencontre et à repousser les attaques dangereuses :

Temps additionnel : À la 90+4e minute, le défenseur du Baltika Varatinov a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation adverse pour rétablir l'équilibre (1:1) ;

Classement : Après ce match nul, le Baltika conserve la 6e place avec 7 points, tandis que le Rubin, qui a laissé filer la victoire, occupe la 8e position avec 6 points.

Feuille de match :

RPL. 5e journée

Baltika — Rubin 1:1

24 août. Kaliningrad