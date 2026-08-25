Xabi Alonso s'exprime après le match dramatique contre Fulham

Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Premier League, Chelsea a remporté une victoire spectaculaire 3-2 dans le derby londonien face à Fulham au Craven Cottage, au terme d'un match intense riche en 5 buts.

Après la rencontre, l'entraîneur espagnol des « Blues » Xabi Alonso a salué en conférence de presse le caractère de son équipe, sa solidité défensive et la cohésion de sa ligne d'attaque.

« Nous avons surmonté toutes les difficultés » : L'analyse du coach

Le technicien espagnol n'a pas caché que les déplacements en Premier League sont toujours des tests difficiles :

« C'était un match vraiment intense et difficile. Nous savons très bien à quel point il est compliqué de gagner à l'extérieur en Premier League. Mais nous avons fait preuve de courage face à l'adversité, nous nous sommes battus jusqu'au bout et nous avons été précis dans les moments clés. », a déclaré Alonso.

L'entraîneur a souligné que le but marqué dès la 1ère minute a donné à l'équipe un avantage psychologique et une grande confiance :

L'effet du but rapide : Chelsea a eu plusieurs occasions de marquer un deuxième but avant que l'adversaire n'égalise ;

Contrôle sans ballon : Même sans la possession, l'équipe a agi de manière organisée et sereine, ne laissant aucun espace à l'adversaire.

« Nos trois attaquants ont bien collaboré »

Xabi Alonso a loué l'activité sur le terrain de son trio offensif composé de Pedro, Rogers et Palmer :