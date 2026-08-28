Rodri et De Bruyne contre Manchester City : qui affrontera l'équipe de Maresca en Ligue des champions ?

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Rodri et De Bruyne contre Manchester City : qui affrontera l'équipe de Maresca en Ligue des champions ?

Le tirage au sort de la phase de ligue de l'UEFA Champions League 2026/2027 Manchester Citya réservé des scénarios dramatiques. Après le départ de Pep Guardiola, le nouvel entraîneur des « Citizens » Enzo Maresca vise à ramener ce trophée prestigieux à l'Etihad pour la deuxième fois de l'histoire du club.

Maresca, adjoint de Guardiola lors du triplé 2022/2023, doit désormais mettre fin aux échecs européens en tant qu'entraîneur principal (après les éliminations face au Real Madrid lors des deux dernières saisons).

Les adversaires de Manchester City lors de la phase de ligue :

Les « Citizens » disputeront 8 matchs intenses lors de la phase de ligue :

  • Paris Saint-Germain — à domicile

  • FC Barcelone — à l'extérieur

  • Sporting CP — à domicile

  • FC Porto — à l'extérieur

  • SSC Napoli — à domicile

  • RB Leipzig — à l'extérieur

  • AEK Athènes — à domicile

  • RC Lens — à l'extérieur

Face aux anciens héros : des retrouvailles avec Rodri et De Bruyne !

L'intrigue majeure du tirage Manchester Cityest le retour des légendes contre leur ancien club :

  • Rodri contre City au Camp Nou : Le milieu espagnol, transféré au FC Barcelone pour 65,4 millions de livres la semaine dernière, affrontera ses anciens coéquipiers du triplé 2023 lors de la 2e journée.

  • Kevin De Bruyne et Naples : Après neuf années brillantes à City, le meneur de jeu belge revient à l'Etihad dans le camp adverse.

  • Le champion en titre, le PSG : L'un des principaux rivaux des Mancuniens sera le puissant Paris Saint-Germain, actuel tenant du titre européen.

Calendrier et nouveau format

Les matchs de la phase de ligue de la Ligue des champions se dérouleront du 8 septembre au 27 janvier. Dans le classement unique de 36 clubs :

  • Places 1 à 8 : Qualification directe pour les huitièmes de finale ;

  • Places 9 à 24 : Barrages pour les huitièmes de finale.

Après une défaite en Community Shield contre Arsenal (0-3) et une victoire difficile contre Bournemouth (2-1) en Premier League, les hommes de Maresca sont prêts à briller sur la scène internationale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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