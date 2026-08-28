L'un des chocs les plus passionnants et intenses de la 2e journée de Premier League aura lieu à Londres. Le champion en titre, Manchester Cityse déplacera sur le terrain d'un adversaire coriace, Crystal Palace.

Ce match revêt une importance particulière pour les fans de football ouzbeks. En effet, dans les compositions probables publiées par les médias sportifs influents, le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov figure dans le onze de départ des « Citizens ».

Crystal Palace – Manchester City : Compositions probables

Les entraîneurs des deux clubs se préparent à aligner leurs meilleurs atouts pour ce match crucial.

La composition probable de Manchester City :

Gardien : Gianluigi Donnarumma ;

Défenseurs : Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Nico O'Reilly ;

Milieux et ailiers : Felipe Anderson, Marc Guéhi, Phil Foden, Rayan Cherki, Antoine Semenyo ;

Attaquant : Erling Haaland.

La composition probable de Crystal Palace :

Gardien : Dean Henderson ;

Défenseurs : Takehiro Tomiyasu, Chris Richards, Kanvot, Daniel Muñoz, Tyrick Mitchell ;

Milieux : Adam Wharton, Daichi Kamada, Dwight McNeil, Yeremy Pino ;

Attaquant : Jean-Philippe Mateta.

L'intrigue du match : Le duo Khusanov-Dias et le facteur Haaland

L'apparition du tandem composé d'Abdukodir Khusanov et de l'expérimenté portugais Rúben Dias au centre de la défense des « Citizens » devrait renforcer considérablement leur solidité défensive. Parallèlement, un milieu de terrain remanié et le talent de buteur d'Erling Haaland en pointe seront les armes principales de l'équipe.

De son côté, Crystal Palace est déterminé à prendre des points face à un grand club sur ses terres, grâce à des leaders comme Tomiyasu, Kamada et Mateta.