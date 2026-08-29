Huawei présente la montre connectée Watch D3 avec tensiomètre

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Huawei présente la montre connectée Watch D3 avec tensiomètre

Huawei a dévoilé pour la première fois la Watch D3, l'un de ses appareils de santé les plus populaires. Selon ixbt.com, ce nouveau gadget permet aux utilisateurs de surveiller leur tension artérielle avec plus de précision et de confort, avec une présentation mondiale prévue pour le 2 septembre de cette année. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

La nouvelle génération d'appareils a subi des changements de conception notables. En particulier, les fabricants ont réussi à affiner le boîtier de la montre, tandis que la taille de l'écran a augmenté et que les bordures ont été réduites. Cela offre à l'utilisateur non seulement un plaisir esthétique, mais aussi une meilleure lisibilité des données.

Design et palette de couleurs

L'appareil devrait être commercialisé en deux coloris : Amber Brown et White. La montre sera également équipée d'une lunette dorée moderne et de bracelets à texture douce. Les ingénieurs ont accordé une attention particulière à la disposition des commandes, conservant l'emplacement traditionnel de la couronne rotative et du bouton fonctionnel.

L'accent principal est mis sur l'amélioration du processus de mesure de la tension artérielle. Bien que l'entreprise n'ait pas encore révélé les spécifications techniques exactes de l'écran, il convient de rappeler que le modèle précédent, la Watch D2, était doté d'un écran AMOLED de 1,82 pouce avec une luminosité allant jusqu'à 1500 nits.

Présentation mondiale du 2 septembre

Lors de la présentation mondiale du 2 septembre, Huawei ne se limitera pas à un seul appareil. Plusieurs nouveaux gadgets portables devraient être dévoilés lors de cet événement.

Parmi les nouveaux appareils attendus, on trouve :

  • La montre connectée Huawei Watch D3
  • La nouvelle génération de montres Huawei Watch 6
  • Les écouteurs sans fil nommés FreeBuds Neo
Le lancement de ces nouveaux appareils de l'écosystème sur le marché mondial devrait renforcer la position de l'entreprise dans le segment des gadgets portables. Pour les consommateurs, ces technologies permettant de suivre les indicateurs de santé deviennent une partie intégrante de la vie quotidienne.

HuaweiWatch D3Montre connectéeTechnologieGadgets portables
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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