Trump prévoit de donner son nom à un objet sur la Lune

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Trump prévoit de donner son nom à un objet sur la Lune

Récemment, le président américain Donald Trump attire fréquemment l'attention avec ses initiatives liées au renommage d'objets géographiques.

Le président américain Donald Trump a exprimé son approbation quant à l'idée de donner son nom à l'un des objets sur la Lune. Il en a parlé lors d'une discussion sur les objets satellites dans un centre spatial situé au Texas.

« J'espère qu'ils nommeront quelque chose de similaire à mon nom », a déclaré Trump.

Lors de l'événement, le président américain a également rencontré Reid Wiseman, astronaute américain et commandant de la mission Artemis II. Au cours de la conversation, Trump a souligné que l'un des cratères lunaires a été nommé en l'honneur de Carol, l'épouse de Wiseman décédée d'un cancer.

Selon Trump, la Lune est un espace symbolique capable de préserver la mémoire des gens et leurs noms pendant des siècles. C'est pourquoi il a déclaré qu'il accueillerait favorablement une proposition de donner son nom à un objet géographique lunaire.

Au cours de l'événement, le président américain a pris une autre décision importante. Il a signé un décret sur la création d'une académie spatiale dans le pays.

Les initiatives de Donald Trump liées aux noms géographiques ne s'arrêtent pas là. Récemment, le président américain a soulevé à plusieurs reprises la question du renommage de divers objets.

Notamment, il avait précédemment proposé de renommer le golfe du Mexique en « golfe d'Amérique ». De plus, dans le contexte des tensions commerciales avec le Canada, il a signé un décret pour renommer le lac Ontario en « lac d'Amérique ».

En outre, le nom de Trump a été donné à une autoroute et à un aéroport en Floride. L'initiative d'ajouter son nom à la façade du Kennedy Center à Washington a été annulée par une décision de justice.

Désormais, Trump exprime ouvertement son désir de lier son nom à l'espace, en suggérant qu'un objet sur la Lune pourrait porter son nom.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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