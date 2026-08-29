Silence dans l'arène de Shanghai : Denise Gomes met KO la star chinoise dès le 1er round

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Silence dans l'arène de Shanghai : Denise Gomes met KO la star chinoise dès le 1er round

Dans la ville chinoise de Shanghai, le UFC Fight Night 286 se poursuit avec des résultats intenses et surprenants. Lors du co-main event, deux combattantes de premier plan de la catégorie poids pailles féminine, la Brésilienne Denise Gomes et la star locale expérimentée Yan Xiaonan, sont montées dans l'octogone.

Combattant devant son public et classée quatrième au classement de la division, la Chinoise était considérée comme l'une des grandes favorites. Cependant, le combat a pris une tournure totalement inattendue, se terminant dès le premier round.

Un coup dévastateur au 1er round : Gomes terrasse son adversaire

La Brésilienne de 26 ans a pris l'initiative dès les premières minutes, adoptant un style actif et agressif :

  • Le KO décisif : Dans les derniers instants du premier round, Denise Gomes a habilement exploité une ouverture dans la garde de son adversaire pour porter un coup extrêmement puissant et précis ;

  • Intervention de l'arbitre : Voyant Yan Xiaonan, 37 ans, perdre l'équilibre et tomber au sol après le coup violent, l'arbitre a immédiatement arrêté le combat pour préserver la santé de la combattante, enregistrant un KO pur ;

  • Choc pour les locaux : La défaite prématurée de la vétérane chinoise, l'un des principaux espoirs des fans locaux, a laissé les tribunes en état de choc.

Une nouvelle force dans la division : 5 victoires consécutives

Ce succès est devenu l'une des plus grandes victoires de la carrière professionnelle de Denise Gomes, 26 ans :

  • Série de victoires : Gomes a officialisé sa cinquième victoire consécutive dans l'octogone de l'UFC, portant son palmarès total à 13 victoires (13-3) ;

  • Vers le Top 5 : En battant Xiaonan, classée 4e, la Brésilienne rejoint le rang des principales prétendantes au titre de championne des poids pailles ;

  • La crise de Xiaonan : La vétérane Yan Xiaonan, 37 ans, a subi sa deuxième défaite consécutive et sa 6e au total (18-6).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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