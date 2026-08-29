Liu Ce met KO son adversaire au 1er round lors de ses débuts à l'UFC à Shanghai (Vidéo)

Le tournoi UFC, qui s'est tenu à l'arène « SPD Bank Oriental Sports Center » de Shanghai, en Chine, a offert aux fans un combat intense et spectaculaire. Dans la catégorie des poids mi-lourds, l'ancien champion de kickboxing K-1, le Chinois Liu Ce, a disputé son premier combat dans la promotion contre le dangereux Brésilien Levi Rodriguez Jr., arrivé dans la ligue via les Dana White's Contender Series.

Bien qu'il n'ait disputé que quatre combats dans sa carrière en MMA, Liu Ce, considéré comme le favori de cet affrontement, a pleinement justifié la confiance placée en lui devant son public en terminant le combat dès le premier round par un finish dévastateur.

Un coup à la tempe et un crochet droit foudroyant

Le combat a débuté dès les premières secondes par un échange de coups ouvert et sans merci des deux côtés :

Pression initiale : Au début du combat, Levi Rodriguez Jr. semblait beaucoup plus actif, parvenant à ébranler le combattant chinois avec plusieurs coups précis ;

Le tournant — Le knockdown : Vers le milieu du premier round, Liu Ce a porté un coup puissant à la tempe exposée de son adversaire, déséquilibrant Rodriguez et l'envoyant au tapis dans un knockdown sévère ;

La chute et le point final : Bien que le combattant brésilien ait tenté de se relever et de répliquer pour se sortir de cette situation, ses jambes n'ont pas tenu. Peu après, suite à un puissant crochet droit de Liu Ce, Rodriguez s'est effondré face contre terre sur l'octogone, et l'arbitre a immédiatement arrêté le combat, enregistrant un KO net.

L'avenir brillant de la star du kickboxing en MMA

Ce début confiant et sensationnel du champion du K-1 à l'UFC a montré qu'un nouveau puncheur dangereux a fait son entrée dans la division des poids mi-lourds :