Sensation choc à Shanghai : Song Yadong met Umar Nurmagomedov K.O. ! (Vidéo)

Organisé à Shanghai, en Chine, l'UFC Fight Night 286 a provoqué une onde de choc dans le monde des arts martiaux mixtes. Lors du combat principal, le grand favori de la catégorie poids coqs et invaincu jusqu'ici, le Russe de 30 ans Umar Nurmagomedov affrontait le chouchou du public local, Song Yadong, âgé de 28 ans.

Contre toute attente des analystes, ce duel s'est terminé prématurément par un K.O. spectaculaire.

Des frappes éclair au deuxième round : comment Nurmagomedov a été mis au tapis ?

Soutenu par un public local en délire, le combattant chinois a fait preuve d'une préparation et d'une tactique parfaites tout au long du combat :

Le coup décisif au cou : Au cours du deuxième round, Song Yadong a décoché un coup puissant et inattendu à la tête et au cou de son adversaire, faisant perdre totalement l'équilibre à Umar ;

La finition en série : Une fois au sol et sans défense, le combattant russe a encaissé trois frappes précises et dévastatrices de la part de Yadong ;

La décision de l'arbitre : L'arbitre est intervenu immédiatement pour arrêter le combat, déclarant la victoire historique de Song Yadong par K.O. pur.

Le combat reporté d'Abu Dhabi et le destin à Shanghai

Pour Umar Nurmagomedov, ce tournoi et cet adversaire ne faisaient pas partie du plan initial :