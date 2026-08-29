Conflit explosif : Umar Nurmagomedov démasque les mensonges de l'ancien champion géorgien

Deux stars majeures de la catégorie poids coq de l'UFC, Umar Nurmagomedov et Merab Dvalishvili ont vu leur rivalité atteindre un nouveau sommet. Après les récentes déclarations et accusations de l'ancien champion géorgien, le combattant du Daghestan a réagi ouvertement, accusant son rival de mentir et de créer un buzz inutile sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée au portail MMA Fighting, Nurmagomedov a souligné qu'il ne serait jamais en bons termes avec l'athlète géorgien et que le conflit devait être réglé comme des hommes.

« Nous ne serons jamais amis : si tu as un problème, viens me voir »

Umar Nurmagomedov a déclaré que les affirmations de Dvalishvili sur les réseaux sociaux étaient sans fondement :

Une rivalité sans fin : « Je pense que cette confrontation ne finira jamais et que nous ne pourrons jamais être amis. Il parle trop et fait des choses insensées. Il insulte même mon manager Rizvan et propage des rumeurs. Je gère mes réseaux sociaux moi-même ;

Mensonges et excuses : Dvalishvili a tenté d'impliquer dans ce conflit mes amis qui étaient venus simplement pour discuter avec lui. Les vidéos montrent clairement que personne ne l'a touché ou retenu. Pourquoi doit-il mentir ? »

Invitation à une explication en face à face : « Si tu as un problème comme un vrai homme, tu n'as besoin ni de caméra, ni d'Internet, ni d'autres personnes. Si je lui ai manqué de respect, qu'il vienne me voir au lieu de pleurer derrière une caméra, et qu'il me dise tout en face. »

Un nouveau surnom à la place de « La Machine »

Nurmagomedov a également ironisé sur le célèbre surnom de Merab dans l'octogone :