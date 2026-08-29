Leandro Paredes critique la suspension imposée par la FIFA

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Leandro Paredes critique la suspension imposée par la FIFA

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Argentine, Leandro Paredes, a qualifié d'excessive et injuste la suspension de dix matchs imposée par la Commission de discipline de la FIFA suite aux incidents survenus après la finale de la Coupe du Monde. Selon Goal.com, le joueur a fait cette déclaration à la presse après un match de championnat national avec son club actuel, Boca Juniors. C'est ce que rapporte Goal.com .

Rappelons que la fin de la finale de la Coupe du Monde, remportée par l'Espagne grâce à un but décisif de Ferran Torres en prolongation, a été marquée par des altercations et des troubles. Leandro Paredes, qui a activement participé aux tensions au milieu du terrain, a écopé de l'une des sanctions les plus lourdes, le privant de dix rencontres.

Proportionnalité des peines et contestations

Selon Paredes, les décisions de la commission sont unilatérales et très exagérées. Il a qualifié d'incompréhensible le fait que le joueur espagnol Gavi, qui l'avait frappé à la poitrine, n'ait reçu qu'un seul match de suspension. Gavi s'était impliqué dans la mêlée en voulant défendre son coéquipier Eric García.

Côté argentin, non seulement Paredes mais aussi Nahuel Molina ont été sévèrement sanctionnés. Ce dernier a été suspendu pour sept matchs en raison de ses gestes agressifs envers Rodri dans les dernières minutes du match. Ces disparités flagrantes ont suscité de vives protestations de la part de l'Association du football argentin (AFA) et des joueurs.

Actions de l'AFA et amendes

L'Association du football argentin se prépare à déposer un recours officiel contre les décisions de la FIFA. Des experts étudient la possibilité de faire appel pour atténuer les sanctions. Parallèlement, l'AFA a été condamnée à une amende de 275 000 euros pour violation des règles de discipline durant le tournoi.

La plus grave de ces infractions a eu lieu après la victoire de l'Argentine en demi-finale contre l'Angleterre. À l'époque, des joueurs clés comme Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Lisandro Martínez avaient brandi des bannières affirmant la souveraineté argentine sur les îles Malouines, provoquant de vives critiques de la part du public.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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