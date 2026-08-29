Miracle : Une famille entière survit à une inondation dévastatrice au Népal (Vidéo)

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Miracle : Une famille entière survit à une inondation dévastatrice au Népal (Vidéo)

Une catastrophe naturelle meurtrière au Népal — de fortes inondations et des coulées de boue provoquées par des pluies incessantes ont dévasté plusieurs localités. Des images diffusées sur les réseaux sociaux, qui ont choqué des millions de personnes, montrent la lutte pour la survie d'une famille piégée dans une maison à deux étages alors qu'une immense coulée de boue emportait tout sur son passage.

Alors que la crue dévastatrice passait avec une force destructrice à côté de leur maison, les membres de la famille ont été contraints de se réfugier au deuxième étage et sur le toit en attendant les secours.

Dévastation environnante et maison isolée

Les vidéos et photos révèlent l'ampleur terrifiante du phénomène naturel :

  • Danger imminent : Le rez-de-chaussée et les rues ont été instantanément submergés par des vagues de boue épaisse, tandis que les véhicules et les petites structures à proximité ont été ensevelis sous les décombres ;

  • Le courage de la famille : À mesure que le niveau de l'eau montait, les habitants, réfugiés sur le balcon et le toit, ont lutté pour leur survie pendant plusieurs heures, attendant que la vague violente se retire ;

  • Le paysage après le retrait des eaux : Les images prises après le retrait du courant ont montré que la plupart des structures environnantes étaient détruites, mais que la maison solide où la famille s'était réfugiée, bien que gravement endommagée, était restée debout.

Conséquences de la tragédie et opérations de sauvetage

Les efforts pour remédier aux conséquences de la catastrophe et apporter de l'aide à la population locale se poursuivent dans la région :

  • Infrastructures sous la boue : Une fois le niveau de l'eau redescendu, il est apparu que les rues du village étaient recouvertes de plusieurs mètres de boue, de sable et de pierres ;

  • Secours d'urgence : Les sauveteurs locaux et l'armée prennent des mesures pour évacuer les citoyens piégés dans leurs maisons et fournir une assistance médicale urgente aux victimes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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