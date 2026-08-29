Kevin De Bruyne révèle un problème majeur du football italien

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Kevin De Bruyne révèle un problème majeur du football italien

La star belge de Naples, Kevin De Bruyne, a abordé l'un des problèmes les plus épineux de la Serie A et des clubs locaux lors d'une interview exclusive accordée au prestigieux journal italien Corriere dello Sport Le meneur de jeu expérimenté a vivement critiqué l'approche du football italien concernant les jeunes talents et le système qui leur donne (ou non) leur chance.

Selon De Bruyne, le fait que les jeunes joueurs restent sur le banc dans les clubs italiens entrave leur croissance individuelle et le développement global du football national.

Le cas Antonio Vergara et l'approche en Italie

Le milieu de terrain belge a cité une situation surprenante dont il a été témoin lors de ses premiers jours à Naples :

  • Une différence inattendue : « Quand je suis arrivé à Naples et que j'ai vu Antonio Vergara, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un jeune prometteur de 18 ans. Puis j'ai découvert qu'il avait déjà 23 ans ;

  • L'expérience de l'Angleterre et de la Belgique : En Belgique ou en Angleterre, un joueur talentueux de 18 ans commence généralement à jouer régulièrement en équipe première. En Italie, une approche totalement différente et conservatrice prévaut ;

  • Le temps de jeu, facteur de développement : Les jeunes joueurs doivent jouer régulièrement. Ce n'est que sous une forte pression et avec une expérience de match réelle qu'ils peuvent progresser rapidement et atteindre un haut niveau », a souligné De Bruyne.

La nécessité de réformes structurelles en Serie A

Cette déclaration de Kevin De Bruyne a suscité de vastes discussions parmi la communauté sportive et les experts italiens :

  • Intégrer les jeunes dans l'effectif : De nombreux experts partagent l'avis de la star belge, soulignant que la quête de résultats immédiats des clubs de Serie A, au détriment de la confiance accordée aux jeunes, affaiblit la compétitivité des clubs italiens et de l'équipe nationale sur la scène internationale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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