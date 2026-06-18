Cannavaro : Je suis fier de mes joueurs, nous allons maintenant travailler sur les erreurs

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a débuté sa participation historique à la Coupe du Monde 2026 par un match contre la Colombie. Malheureusement, les hommes de Fabio Cannavaro se sont inclinés 1-3 face aux Sud-Américains lors de la première journée de la phase de groupes.

Bien que le résultat ait déçu les supporters, ce match occupe une place particulière dans l'histoire du football national. L'équipe d'Ouzbékistan a foulé le terrain de la phase finale de la Coupe du Monde pour la première fois et a testé ses capacités face à l'une des meilleures équipes au monde.

Après la rencontre, l'entraîneur principal Fabio Cannavaro a répondu aux questions des journalistes, s'exprimant sur les performances de son équipe, les changements effectués en seconde période et les objectifs futurs.

Le spécialiste italien a souligné que le match a été intéressant et intense. Si la Colombie a gardé l'initiative en première période, l'Ouzbékistan a tenté de changer la dynamique du jeu après la pause.

« Le match était intéressant. En seconde période, nous avons réussi à changer la donne. Nous avons créé des occasions via l'aile gauche et avons tenté de prendre le contrôle du jeu », a déclaré Cannavaro.

En effet, les « Loups blancs » sont devenus beaucoup plus actifs après la pause. L'équipe a agi avec plus d'audace sur le front de l'attaque, cherchant à s'approcher de la surface adverse via l'aile gauche. Les joueurs ont fait circuler le ballon plus rapidement pour mettre la pression sur la défense colombienne.

Cannavaro a également souligné que l'objectif principal de l'Ouzbékistan au Mondial ne se limitait pas seulement à obtenir un résultat. Selon lui, l'équipe nationale doit représenter positivement le pays sur la scène mondiale du football.

« Avant tout, nous sommes venus ici pour présenter l'Ouzbékistan positivement au monde entier. Je dis toujours à mon équipe qu'il faut rester actif tout au long du match », a déclaré le sélectionneur.

Chaque match de Coupe du Monde est non seulement un résultat sportif, mais aussi une occasion de montrer le football du pays, la culture des supporters et le caractère national. Pour son premier Mondial, l'Ouzbékistan ambitionne de démontrer sa combativité, sa discipline et sa détermination à ne jamais abandonner.

Cannavaro est également revenu sur la difficulté de jouer contre une équipe aussi forte que la Colombie. Il a souligné que les Sud-Américains affichent un niveau très élevé, tant avec qu'sans le ballon.

« Jouer contre des équipes comme la Colombie, et agir sans le ballon, n'est pas facile », a déclaré le technicien italien.

L'effectif de la Colombie comprend des joueurs ayant acquis de l'expérience dans de grands clubs européens et sud-américains. Ils ont exercé une forte pression sur l'Ouzbékistan grâce à un pressing haut, des passes rapides et une agressivité dans les duels. Face à un tel adversaire, il est impératif de maintenir sa concentration et son organisation positionnelle pendant tout le match.

Malgré cela, Cannavaro a noté que ses joueurs avaient bien réagi en seconde période. Cependant, alors que l'équipe tentait de rééquilibrer le match, elle a encaissé un autre but.

« Dans l'ensemble, nous avons bien agi en seconde période, mais malheureusement, nous avons encore encaissé un but », a déclaré l'entraîneur.

Le troisième but encaissé a sérieusement impacté le sort de la rencontre. Bien que l'activité de l'Ouzbékistan et son but de réduction aient redonné espoir aux supporters, la Colombie a profité de ses opportunités pour renforcer son avance.

Cannavaro a souligné que ce match restera à jamais dans l'histoire de l'équipe nationale. Quel que soit le résultat, le premier match mondialiste de l'Ouzbékistan est devenu un événement inoubliable pour les joueurs et les fans.

« Nous nous souviendrons de ce match joué dans ce stade, car c'était une rencontre historique. Nous sommes à la Coupe du Monde », a-t-il affirmé.

Le rêve attendu depuis des années s'est enfin réalisé. L'Ouzbékistan est entré sur le terrain de la Coupe du Monde, l'hymne national a retenti et l'équipe nationale a commencé son histoire dans la plus grande compétition du football mondial.

Malgré la défaite, le sélectionneur a affirmé qu'il était possible de tirer des points positifs du match. Tout en admettant qu'il y avait suffisamment d'erreurs, il a annoncé que le staff technique allait les analyser pour les corriger.

« Nous pouvons tirer des conclusions positives du match d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des erreurs et nous allons y travailler », a déclaré Cannavaro.

Le match de la première journée a montré à l'équipe nationale combien chaque petite faille coûte cher au niveau d'une Coupe du Monde. Les erreurs de placement défensif, le repositionnement après la perte du ballon et l'attention dans les situations décisives sont les points principaux à analyser avant les prochaines rencontres.

Cannavaro n'a pas caché sa satisfaction quant aux efforts de ses joueurs. Il a exprimé sa fierté envers eux pour avoir donné tout leur possible sur le terrain et avoir continué à se battre même dans une situation difficile.

« Je suis fier de mes joueurs. Ils ont bien joué. C'était un match difficile aujourd'hui », a déclaré le spécialiste.

Entrer sur le terrain dans un grand stade, devant des milliers de supporters et sous les projecteurs du monde entier est un défi immense pour tout footballeur. Pour les membres d'une équipe participant pour la première fois au Mondial, l'excitation et la responsabilité sont encore plus élevées.

« Jouer dans un tel stade, devant autant de supporters, n'est pas facile. Mais cela peut aussi vous apporter une motivation supplémentaire », a ajouté Cannavaro.

L'ambiance dans les tribunes, le soutien des supporters et l'aspect historique de l'événement ont donné de la force aux joueurs. Même si le résultat n'était pas celui espéré, l'équipe a montré du caractère en seconde période en tentant de lutter contre l'adversaire.

La défaite contre la Colombie ne met pas fin au parcours de l'Ouzbékistan au Mondial. Deux autres matchs importants attendent. Désormais, le staff de Cannavaro doit analyser les erreurs du premier match et préparer l'équipe physiquement et mentalement pour les prochaines rencontres.

Le temps est très court lors d'une Coupe du Monde. Les joueurs doivent rapidement oublier la défaite, en tirer les leçons nécessaires et revenir sur le terrain avec une énergie nouvelle face au prochain adversaire.

L'Ouzbékistan a perdu son premier match, mais a franchi une étape historique. Les « Loups blancs » ont désormais ressenti l'atmosphère du Mondial, vécu la pression de la grande scène et acquis une expérience précieuse pour les matchs à venir.

Comme l'a souligné Cannavaro, on peut être fier des efforts des joueurs. Désormais, l'objectif principal est de tirer les bonnes conclusions des erreurs, de ne pas perdre confiance et de montrer pleinement le véritable potentiel de l'Ouzbékistan lors des prochaines rencontres.