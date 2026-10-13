Le tournoi de clubs le plus prestigieux du continent asiatique — Ligue des champions Élite de l'AFC a vu se dérouler les matchs de la 2e journée dans la zone Ouest. Lors des rencontres du 12 octobre, le club iranien Odil Hamrobekov où évolue le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, «Tractor» a disputé un match crucial, tandis que le champion en titre du tournoi, d'Arabie saoudite, «Al Ahli» a célébré une nouvelle victoire.

Notre compatriote Odil Hamrobekov a été titularisé et a disputé l'intégralité de la rencontre.

Le «Tractor» obtient son premier point lors du match contre le club qatari

Le club iranien n'a pas réussi à marquer lors d'un duel acharné contre l'équipe qatarie d'«Al Shamal» :

90 minutes sur le terrain : Le représentant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Odil Hamrobekov, a joué l'intégralité du match au milieu de terrain, participant activement à l'équilibre défensif et offensif de son équipe ;

Un nul vierge et un premier point : La rencontre s'est soldée par un match nul 0-0. Après ce résultat, le club de Tabriz occupe la 11e place du classement avec 1 point, tandis qu'«Al Shamal» compte 2 points et se classe 9e.

Le champion en titre «Al Ahli» consolide sa place de leader

Le vainqueur du trophée, le club saoudien d'«Al Ahli», a remporté une victoire convaincante à l'extérieur contre l'équipe émiratie d'«Al Wasl» :

Un score de 1-3 à l'extérieur : Les buts inscrits par Ibañez (20e minute), Trincão (58e minute) et Al-Buraikan (90+1e minute) ont offert trois points précieux au champion ;

La seule réponse des hôtes : Côté «Al Wasl», Malheiro a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45+3e), réduisant l'écart ;

Situation au classement : Avec 4 points après cette victoire, «Al Ahli» devient le leader de la zone Ouest, tandis qu'«Al Wasl», sans point, occupe la 14e place.

La lutte acharnée et intense en Ligue Élite de l'AFC devient de plus en plus passionnante à chaque journée.