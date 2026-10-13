Une créatrice virtuelle créée par IA reçoit une pièce d'identité en Chine

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Une créatrice virtuelle créée par IA reçoit une pièce d'identité en Chine

En Chine, une chanteuse virtuelle nommée Yuri, créée grâce à l'IA, a reçu un document d'identification numérique spécial. ABC News a rapporté cette information le 7 octobre 2026.

Le 11 juin, dans le district de Yizhuang à Pékin, la première « carte d'artiste numérique » du pays a été remise à Yuri. Le document contient le nom, la date de naissance, l'adresse et des détails sur l'apparence du personnage virtuel. Cette initiative vise à réglementer légalement les activités des créateurs générés par l'IA.

Yuri n'est pas un être humain réel, mais une chanteuse virtuelle créée à l'aide de technologies d'IA. Une équipe de spécialistes s'occupe du développement de son image, de la gestion de sa technologie et de ses activités. La créatrice virtuelle compte plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux chinois.

Dans le cadre de ce nouveau règlement, l'équipe gérant Yuri a pu ouvrir un portefeuille d'entreprise en yuan numérique en son nom et conclure des partenariats commerciaux. En septembre 2026, les autorités chinoises ont annoncé que Yuri et une autre créatrice virtuelle, KOKO, étaient les premiers personnages numériques à posséder un portefeuille d'entreprise en yuan numérique.

L'industrie des humains virtuels se développe rapidement en Chine. Ils sont utilisés dans la publicité, la mode, les jeux, les diffusions en direct et d'autres domaines. Parallèlement, ces technologies soulèvent des questions sur le droit d'auteur, la protection des données personnelles et la responsabilité juridique des activités des personnages virtuels.

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