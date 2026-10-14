L'Atlético de Madrid bat Manchester United

Lors de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, l'Atlético de Madrid a battu Manchester Unitedà domicile. Les Madrilènes ont entamé la rencontre avec intensité, ouvrant le score dès la première minute. Un second but en seconde période a scellé la victoire des locaux.

Pablo Barrios a donné l'avantage à l'Atlético dès la 1ère minute. À la 74e minute, le joueur de Manchester United, Leny Yoro, a reçu un carton rouge, laissant son équipe en infériorité numérique. À la 79e minute, Ademola Lookman a inscrit le deuxième but madrilène.

Selon les statistiques du match, les deux équipes ont effectué 9 tirs chacune. Le nombre de tirs cadrés était également égal, avec 4 pour chaque équipe.

L'Atlético a dominé la possession avec 62 %. Les Madrilènes ont réussi 623 passes avec une précision de 90 %. Manchester United a effectué 357 passes avec une précision de 87 %.

Les joueurs de l'Atlético ont commis 11 fautes, contre 13 pour leurs adversaires. Chaque équipe a reçu un carton jaune, mais l'expulsion du joueur de Manchester United a été l'un des faits marquants. Les Anglais ont dominé les corners 5-2.