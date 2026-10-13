L'entraîneur de l'Atlético dévoile son plan contre Manchester United

Le club madrilène Atlético et son entraîneur Diego Simeone se sont exprimés devant la presse avant le choc crucial de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League contre le club anglais de Manchester United . Dans une interview accordée au prestigieux journal espagnol Marca , le technicien argentin a parlé ouvertement de la force de l'adversaire, de son pressing intense et des plans tactiques attendus.

Bien que le club anglais ait concédé plusieurs nuls en début de saison, Simeone a souligné qu'ils n'avaient pas le droit de sous-estimer leur potentiel offensif.

L'évaluation de l'adversaire par Simeone et son approche tactique

L'entraîneur de l'Atlético a insisté sur la complexité du match :

Pressing et vitesse : « Demain, nous attend un match à domicile contre un adversaire qui presse très bien et possède des joueurs dotés d'une grande vitesse » ;

Le facteur des occasions dangereuses : « Malgré les nuls en début de saison, les Mancuniens créent énormément d'occasions de but, tout comme la saison dernière » ;

La mission décisive : « C'est Manchester United. Nous devons donc orienter le cours du match de manière à créer un maximum de problèmes à l'adversaire ».

Détails et horaire du match

Compétition : UEFA Champions League, phase de ligue, 2e journée ;

Lieu : Madrid, capitale espagnole, stade Metropolitano ;

Heure de début : Le match débutera à 00h00 dans la nuit du 14 octobre

Ce duel intense à Madrid promet d'être l'une des confrontations les plus acharnées et imprévisibles des coupes d'Europe.