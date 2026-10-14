Le Galatasaray s'incline lourdement face au FC Barcelone

Lors de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA, le FC Barcelone s'est imposé sur le terrain du Galatasaray. Bien que la rencontre ait débuté par un but des hôtes, les Catalans ont pris l'initiative dans les minutes suivantes pour finalement inscrire quatre buts.

Aleksey Batrakov a ouvert le score pour Galatasaray à la 28e minute. Le FC Barcelone a égalisé juste avant la pause grâce à un but de João Cancelo.

Après la mi-temps, les visiteurs ont intensifié leurs attaques. Fermín López a marqué à la 50e minute, suivi d'Anthony Gordon à la 53e minute. À la 65e minute, Karim Adeyemi a de nouveau trouvé le chemin des filets, consolidant ainsi l'avantage du FC Barcelone.

Selon les statistiques du match, le FC Barcelone a effectué 23 tirs, dont 12 cadrés. Le Galatasaray a totalisé 2 tirs.

Les visiteurs ont dominé la possession avec 65 %. Ils ont réussi 628 passes avec un taux de précision de 92 %. Galatasaray a effectué 274 passes avec une précision de 72 %.

Le nombre de fautes s'élève à 12 pour les hôtes, et à 10 pour le FC Barcelone. Galatasaray a reçu deux cartons jaunes, tandis que les visiteurs ont terminé la rencontre sans avertissement. Les corners ont également été en faveur du FC Barcelone sur le score de 6-1.