Le Galatasaray s'incline lourdement face au FC Barcelone

·49·Sport
Le Galatasaray s'incline lourdement face au FC Barcelone

Lors de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA, le FC Barcelone s'est imposé sur le terrain du Galatasaray. Bien que la rencontre ait débuté par un but des hôtes, les Catalans ont pris l'initiative dans les minutes suivantes pour finalement inscrire quatre buts.

Aleksey Batrakov a ouvert le score pour Galatasaray à la 28e minute. Le FC Barcelone a égalisé juste avant la pause grâce à un but de João Cancelo.

Après la mi-temps, les visiteurs ont intensifié leurs attaques. Fermín López a marqué à la 50e minute, suivi d'Anthony Gordon à la 53e minute. À la 65e minute, Karim Adeyemi a de nouveau trouvé le chemin des filets, consolidant ainsi l'avantage du FC Barcelone.

Selon les statistiques du match, le FC Barcelone a effectué 23 tirs, dont 12 cadrés. Le Galatasaray a totalisé 2 tirs.

Les visiteurs ont dominé la possession avec 65 %. Ils ont réussi 628 passes avec un taux de précision de 92 %. Galatasaray a effectué 274 passes avec une précision de 72 %.

Le nombre de fautes s'élève à 12 pour les hôtes, et à 10 pour le FC Barcelone. Galatasaray a reçu deux cartons jaunes, tandis que les visiteurs ont terminé la rencontre sans avertissement. Les corners ont également été en faveur du FC Barcelone sur le score de 6-1.

FC BarceloneGalatasarayLigue des ChampionsFootballUEFA
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nuit intense en Ligue des champions : une pluie de buts lors de la 2e journéeNuit intense en Ligue des champions : une pluie de buts lors de la 2e journéeAujourd'hui 06:33Pourquoi Victor Osimhen ne pourrait pas jouer pour le FC BarcelonePourquoi Victor Osimhen ne pourrait pas jouer pour le FC Barcelone8 juillet 01:50Choc à Trabzon : Triplé de Salah et le champion humilié 4-0Choc à Trabzon : Triplé de Salah et le champion humilié 4-020 septembre 08:44Başakşehir accueille Galatasaray — La série phénoménale de ShomurodovBaşakşehir accueille Galatasaray — La série phénoménale de Shomurodov3 septembre 21:32Galatasaray appelé à recruter Eldor ShomurodovGalatasaray appelé à recruter Eldor Shomurodov5 septembre 20:48«Le Bayern et le PSG exposeront nos faiblesses» : Lamine Yamal identifie les dangers majeurs en LDC«Le Bayern et le PSG exposeront nos faiblesses» : Lamine Yamal identifie les dangers majeurs en LDC19 septembre 11:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov