Rivaldo révèle qui devrait remporter le Ballon d'Or

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Rivaldo révèle qui devrait remporter le Ballon d'Or

La légende de l'équipe nationale du Brésil et du FC Barcelone, ancien lauréat du Ballon d'Or, Rivaldo a partagé ses pronostics avant la remise de la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial.

Dans une interview accordée à « RB Sport », l'expert chevronné a désigné le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamalcomme le candidat le plus sérieux, tout en reconnaissant également d'autres stars du continent.

« Les chances de Yamal sont très élevées » : qu'a dit Rivaldo ?

La légende brésilienne a mis en avant les mérites de plusieurs joueurs parmi les principaux prétendants :

  • La supériorité de Lamine Yamal : « Les chances de Lamine Yamal sont très élevées — il a remporté le Championnat d'Europe avec l'équipe nationale d'Espagne et réalise des performances fantastiques avec le FC Barcelone ;

  • Stars européennes : De plus, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Harry Kane, des buteurs de haut niveau, méritent également le prix ;

  • Le phénomène Messi : Bien qu'il joue aux États-Unis, je soulignerais également Lionel Messi, qui continue de montrer un football unique de classe mondiale sur le terrain », a déclaré Rivaldo.

Date de la cérémonie et lauréat de l'année dernière

Il ne reste que quelques jours avant l'événement le plus intrigant de l'année :

  • Jour de remise : La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026 aura lieu le lundi 26 octobre ;

  • Vainqueur actuel : Rappelons que la saison dernière, ce prestigieux prix individuel a été décerné à l'attaquant de l'équipe de France et du PSG, Ousmane Dembélé.

Les résultats du vote de cette année pourraient marquer le couronnement de la jeune génération avec Lamine Yamal ou la victoire de buteurs expérimentés.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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