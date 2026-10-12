Laporta reconnaît Lamine Yamal comme un candidat majeur au Ballon d'Or

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Laporta reconnaît Lamine Yamal comme un candidat majeur au Ballon d'Or

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est exprimé sur les chances du jeune prodige du club dans la course au trophée individuel le plus prestigieux du football mondial, le Ballon d'Or.Selon le média Barca Universal, le dirigeant du club a fermement souligné que le jeune talent mérite pleinement cette récompense au vu de ses accomplissements exceptionnels la saison dernière.

Bien que les résultats restent strictement confidentiels avant la cérémonie du 26 octobre, Laporta a exprimé l'espoir que la décision finale repose sur des principes d'équité.

« Ce serait une décision juste que Yamal remporte ce trophée »

Le patron du FC Barcelone a justifié la candidature de l'ailier espagnol avec les arguments suivants :

  • Victoires majeures et saison record : « Si Yamal remporte ce prix, ce serait tout à fait juste. Il a réalisé une saison phénoménale : il a gagné la Liga et a atteint le sommet absolu en remportant le championnat d'Europe. En résumé, Lamine mérite amplement le Ballon d'Or », a déclaré Laporta ;

  • Confiance en soi : Le président a soutenu les ambitions personnelles du joueur : « Il sent lui-même qu'il mérite ce trophée et il en parle ouvertement. Je ne peux que saluer son état d'esprit audacieux. »

Londres attend : tout sera révélé le 26 octobre

À l'approche de la soirée la plus importante du football, le suspense est à son comble :

  • Votes tenus secrets : « Nous verrons bientôt comment tout cela se terminera. Pour l'instant, les résultats restent strictement confidentiels. Nous attendons la cérémonie de remise des prix avec beaucoup d'intérêt et d'impatience », a ajouté le dirigeant catalan ;

  • Lieu et date de la cérémonie : La cérémonie de remise du Ballon d'Or aura lieu le 26 octobre à Londres ;

  • Vainqueur actuel : Rappelons que la saison dernière, ce prestigieux trophée a été remporté par l'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé.

Si Lamine Yamal reçoit ce prix le 26 octobre, il inscrira son nom en lettres d'or dans l'histoire du football comme l'une des plus jeunes stars à avoir remporté le Ballon d'Or.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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