Drame en ACL-2 : Nasaf battu par Al-Wahda à Qarshi

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Drame en ACL-2 : Nasaf battu par Al-Wahda à Qarshi

Dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions de l'AFC 2, l'équipe de Nasaf a accueilli le club des Émirats arabes unis, Al-Wahda sur son terrain. Dans un match intense et riche en rebondissements au stade « Markaziy », les visiteurs se sont imposés sur le score de 2:1 renforçant ainsi leur position de leader du groupe.

Des événements inattendus survenus dès la première mi-temps, notamment le penalty manqué par le gardien de Qarshi Abduvohid Nematov et le doublé de l'attaquant adverse Krupski, ont scellé le sort du match.

Le drame de la première mi-temps : les buts de Krupski et l'erreur du gardien

La rencontre a débuté sous l'impulsion des visiteurs et les moments clés se sont produits dès la première période :

  • Ouverture du score : À la 23e minute, l'attaquant d'Al-Wahda, Krupski, a profité d'une faille dans la défense locale pour ouvrir le score (0:1) ;

  • Penalty à la 38e minute : Nasaf a eu une occasion en or d'égaliser. Cependant, le gardien de but Abduvohid Nematov, chargé de tirer le penalty, a manqué sa tentative et n'a pas réussi à marquer ;

  • Doublé de Krupski : À peine une minute plus tard, à la 39e minute, Krupski a de nouveau saisi sa chance pour creuser l'écart (0:2).

Seconde mi-temps : le but rapide d'Abdukholikov et la pression infructueuse

Après la pause, Ruziqul Berdiyev a effectué des changements tactiques qui ont rapidement porté leurs fruits :

  • Réduction du score rapide : À la 47e minute, l'attaquant Bobur Abdukholikov, entré en jeu à la place de Yusuf Otubanjo, a réduit le score une minute après son entrée (1:2) ;

  • Attaques et moments de tension : Après le but, les locaux ont exercé une forte pression. Malgré plusieurs changements, Al-Wahda a maintenu sa discipline défensive et a continué de menacer en contre-attaque avec Christian Benteke ;

  • Cartons jaunes : Dans ce match disputé, l'arbitre a averti Golib Gaybullayev (14e), Oybek Rustamov (29e) et Pata Gudushauri (83e) pour Nasaf, ainsi que Jadsom (76e) pour les visiteurs.

Résumé du match et compositions

  • ACL-2. 2e journée

  • Nasaf (Ouzbékistan) — Al-Wahda (EAU) — 1:2

  • 14 octobre, Qarshi, stade « Markaziy »

  • Buts : Bobur Abdukholikov (47e) — Krupski (23e, 39e)

  • Penalty manqué : Abduvohid Nematov (38e)

Nasaf : Abduvohid Nematov, Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 74e), Golib Gaybullayev, Alibek Davronov (Dilshod Murtazoyev, 74e), Sharof Muhiddinov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Sardor Bahromov, 46e), Abbos Gulomov (Pata Gudushauri, 74e), Murod Rahmatov, Adenis Shala, Yusuf Otubanjo (Bobur Abdukholikov, 46e).

Al-Wahda : Facundo Insfran, Burgash (Guga, 79e), Lucas Pimenta, Gorbani, Al-Majid, Jadsom, Mussa Diarra (Agbinon, 68e), Hamad, Adam Gnezda Cerin, Krupski (Ogbu, 79e), Christian Benteke.

Situation dans le groupe

Après cette victoire, le club d'Abou Dabi, Al-Wahda, porte son total de points à 6 points et devient leader du groupe. Nasaf, avec un match nul et une défaite en deux journées, reste à 1 point.

Dans l'autre match du groupe, Al-Kuwait (0 point) reçoit le club bahreïni d'Al-Khalidiya (1 point). Pour le club de Qarshi, il n'y a plus de droit à l'erreur s'il veut conserver ses chances de qualification pour les phases finales.

NasafAl-WahdaLigue des champions de l'AFC 2KrupskiFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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